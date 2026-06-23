陳星妤性感大解放！穿超火辣比堅尼勇闖非洲魔鬼池 「危站」萬丈深谷網民睇到腳軟

31歲的陳星妤落選港姐後，已加入TVB五年，3年前憑劇集《一舞傾城》飾演「萬國城最後一個處女」KK，人氣急升，成為力捧小花。陳星妤最近趁工作空檔，展開非洲之旅，並在社交平台分享今趟難忘的經歷，大派福利。

陳星妤畫面驚險又夢幻

陳星妤此行前往位於贊比亞與津巴布韋交界、世界三大瀑布之一的維多利亞瀑布（Victoria Falls），從其分享的影片和照片所見，今次旅程的重頭戲是勇闖全球聞名的「魔鬼池」（Devil's Pool）。只見陳星妤身穿薄荷綠比堅尼，在瀑布頂端僅幾步之遙的天然泳池中暢泳，背景是水流湍急的直瀉萬丈深谷壯麗瀑布，加上一道彩虹橫跨天際，畫面既驚險又夢幻。

陳星妤雖然身處險境，毫不畏懼依然面露燦爛笑容。陳星妤在帖文中以英文難掩興奮寫道：「仍然記得這一天，清晨6點起床，追逐世界上最驚心動魄的瀑布之一。」陳星妤除挑戰膽量，亦有享受在瀑布旁享用早餐的愜意時光。

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陳星妤體驗風土人情

此外，陳星妤還深度體驗當地的風土人情，換上色彩的印花衣，與當地居民打成一片，更在指導下學習敲擊非洲傳統木琴（Balafon），跟著節拍快樂地演奏，玩得相當投入。不少網民睇到陳星妤的行程，羨慕又擔憂：「嘩，呢個瀑布簡直係仙境啊」、「打卡都要自己小心啲」、「你唔驚有危險嗎？」、「玩命行為，為咩？」等。

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