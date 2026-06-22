朱敏瀚、周嘉洛、劉穎鏇《飛常日誌II》上演三角戀 機場實景拍攝 幸運中藏挑戰丨獨家專訪

朱敏瀚、劉穎鏇、周嘉洛攜手參演TVB劇集《飛常日誌II》，再度換上制服、深入機場作實景拍攝，為觀眾帶來不一樣的機場體驗。朱敏瀚自言就如旅客抵達機場的一樣，每一場外景都拍得非常開心；劉穎鏇稱能以旅客以外的身份，在全球首屈一指的機場拍攝、走遍機場不同角落，是非常幸運的事，「記得拍第一輯時，見到旅客出入，我都非常恨飛，今次再到機場拍攝，可以欣賞到這個畫面，見到大家準備起程或剛剛抵港，都同樣充滿着感情！」文：李文偉、圖：譚志光

朱敏瀚、周嘉洛、劉穎鏇今次除了飾演專業的機場人員之外，三人之間更會上演感情戲。

朱敏瀚、周嘉洛戲裏戲外默契十足，今次再加上劉穎鏇，更是一拍即合。

朱敏瀚特別赴美取經，希望劇集長拍長有。

朱敏瀚特別向飛機師老友麥大力偷師，更將學到的教給拍檔郭柏妍（左）。

朱敏瀚延續上輯的「型男機師」形象，他指角色將因面臨挑戰而轉換跑道，投身訓練機師的工作上，「為此我去年到美國，參與了香港國際航空學院第一屆畢業禮，也親身上了小型飛機，片段都有用在劇集中，好難得，因為劇集去到美國，亦可以令我成為代言人，希望劇集長拍長有，代言可以長做長有！」即使角色從高空暫時着陸換跑道，但朱敏瀚仍有請教已重回機師崗位的麥大力，「多謝他抽時間專門教我，一起修正劇本，到航空公司的模擬艙拍攝時，他也有抽時間來指導，大家可以對角色的專業性有信心！而他教給我的，我都有教給郭柏妍。」他表示因今次演出，更認識到香港第一華人機長以及各位訓練機長的導師，令眼光放遠不少。

新加盟的周嘉洛是「智力擔當」，劇中跟着師傅馬國明解決機場大小難題。

周嘉洛劇中是「智力擔當」，但表現上較似換了造型的「金城安」。

周嘉洛飾演機場見習行政人員，與鍾柔美同樣都是新人角色。

嘉洛透露與劉穎鏇之間有感情線，不過是若有若無的「虛線」。

周嘉洛化身「智力擔當」

而周嘉洛飾演機場見習行政人員，與馬國明是師徒關係，劇中是「智力擔當」，但表現上較似換了造型的「金城安」，他笑說：「實際上劇中都是由師傅（馬國明）解決問題，而劇外他亦非常Chill，有他在便會拍得非常舒服。」嘉洛又透露與劉穎鏇之間有感情線，不過是若有若無的「虛線」，最遺憾是與兄弟朱敏瀚較少機會演對手戲。談到劉穎鏇才似第三者？他笑言，「我們是只差一步，『只差一部』劇集再續前緣！」

劉穎鏇坦言最大困難是處理大量對白，但憑着傻勁積極面對。

劉穎鏇在《飛常日誌II》化身「港灣航空駐機場主管」。

劉穎鏇預告感情線並不止周嘉洛，朱敏瀚亦在其中。

劉穎鏇今次換下空姐裝，以行政造型示人。

劉穎鏇憑傻勁練對白

至於被封「最索空姐」的劉穎鏇，今次換下空姐裝、以行政造型示人，化身「港灣航空駐機場主管」，展現處理突發事件時的冷靜，劉穎鏇指平日屬於冷靜型，但今次面對大量對白亦難免緊張，「特別是處理對白咬字時，我的心非常不冷靜！但最困難是要展現自信，所有事都處理得很妥當，很大挑戰！」她預告感情線並不止周嘉洛，朱敏瀚亦在其中，至於三人之間如何發展，她表示很有信心觀眾可以猜到，「每一次觀眾都可以寫出好齊全的背景故事，即使上輯與朱敏瀚沒太多對手戲，粉絲都會想像和剪輯出我們背後的關係。」又笑言劇集沒機會和兩兄弟同場，現在才明白二人很同頻、很有壓力和壓逼感，又大讚與嘉洛合作感受很好，嘉洛則指劉穎鏇工作非常認真，即使仍學習廣東話，但她對於對白的處理已非常成熟，更與台前幕後見證劉穎鏇因一句日文對白煩惱多日的傻勁。

朱仔韌帶受傷照抱游嘉欣

談到今次劇集最難忘的演出，朱敏瀚與劉穎鏇都表示是最後一場意外事件，機場方面安排他們在無人駕駛電動列車的軌道中拍攝大場面，機會非常難得，「當時因為意外斷了韌帶，我要抱住游嘉欣走一段路，有真正的機場消防隊在場，到停機坪將游嘉欣放下，因為斷了韌帶無法蹲下，幾乎要將她像柔道一樣『撻』下來！」至於劉穎鏇最難忘則是先一步在新啟用的第二航廈大樓拍攝，未來旅客無論在哪一座航廈啟程，都同樣能感受香港機場的美好。