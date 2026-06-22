黎姿甜笑依偎爸爸化身「小情人」 驚喜送上一物令父親狂豎大拇指

54歲的黎姿（Gigi）於2008年與富商馬廷強結婚後，誕下三名女兒，家庭生活幸福美滿。黎姿亦是出名的孝順女，每逢重要節日都會為父母慶祝。黎姿昨日（21日）趁父親節，在社交平台分享與爸爸慶祝的合照，畫面非常溫馨。

黎姿帶父親歎中菜

黎姿上個月才為媽媽慶祝母親節，轉眼間又到6月的父親節，從黎姿分享的照片所見，帶爸爸到餐廳共晉晚餐，大歎中菜。相中的黎姿露出甜笑，依偎在爸爸的肩膊上，又與爸爸手牽手一同舉杯，對著鏡頭展露燦爛笑容。

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黎姿在帖文中化身「小情人」寫道：「女兒永遠是爸爸的小情人，祝父親節快樂」，盡顯對父親的愛意。雖然合照中未見黎姿的媽媽及弟弟黎嬰身影，但黎姿特別提到三個寶貝女非常有心思：「PS孫女親手做的無糖蛋糕，super sweet」，並附上一張爸爸對著蛋糕豎起大拇指讚好的照片。

黎姿胞弟準備鮮花

黎姿上個月為媽媽精心準備慶祝母親節，從當時的照片可見，黎姿與媽媽和弟弟黎嬰（Stephen）一同慶祝，更向母親送上大束粉色鮮花。黎姿從後溫馨地擁抱著媽媽，兩母女臉上露出幸福笑容。黎姿在留言中特別感謝弟弟送上的花束，可見一家人的感情非常好。

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