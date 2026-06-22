前TVB小花周美欣陀B 36周 穿三點式晒巨肚盡展「最索孕婦」美態 抱囡囡享受產前旅行

現年37歲的2007年香港小姐季軍周美欣於今年3月宣布懷有第二胎。日前她在社交平台Instagram分享三點式泳照，相片中清晰可見她已懷孕36周的巨肚，展現出自信的孕婦美態。

周美欣產前旅行分享家庭樂

從周美欣的帖文及照片可見，她正與家人享受產前蜜月（Babymoon）。其中一張照片，她身穿黑色三點式泳衣，在室內泳池的石灘瀑布旁寫意安坐，面帶微笑輕撫孕肚，散發溫柔母愛。另一張照片則充滿溫馨，她抱著大女，兩母女一同望向天際，畫面充滿愛。周美欣在帖文中標註了「#36weeks」、「#pregnant」、「#babybump」及「#lasttrip」等標籤，記錄這次旅程。

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周美欣選美入行後星途平平

周美欣於2007年參選香港小姐獲得季軍後入行，曾簽約TVB，參演過《讀心神探》、《古靈精探B》及《飛女正傳》等劇集，但角色發揮機會不多。2010年離巢後轉型為歌手，惟發展同樣未如理想。在參加《亞洲超級名模生死鬥》第3季後，她選擇返回加拿大溫哥華展開新生活，並於2023年與富貴男友Carson結婚。

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周美欣同年港姐冠軍張嘉兒當地產經紀：