王俊棠罕缺席領軍TVB龍舟隊傳離巢 演「池富」勁入屋 自爆未收通知演新一輯《愛回家》

王俊棠近日被傳出準備離巢TVB，起因是他罕有缺席領軍多年的端午節TVB龍舟隊賽事，加上其參演的處境劇《愛·回家之開心速遞》即將於2026年7月播出大結局，他飾演的「池富」在劇中久未現身，他坦言尚未接獲新工作安排。對此，70歲的王俊棠接受傳媒訪問時否認離巢傳聞，強調目前仍與TVB維持合約關係，並透露現時正身處深圳，為TVB新劇《模範律師團》進行拍攝工作，以實際行動粉碎離巢揣測。

王俊棠缺席龍舟競賽惹關注

至於為何缺席本屆沙田端午節龍舟競賽，王俊棠解釋是由於早前獲委任為中山三鄉鎮的文旅推廣大使，節日期間需在當地出席宣傳及公眾互動活動，因檔期衝突未能回港。他補充，自1998年起參與TVB龍舟隊，曾奪得好名次，未來仍會繼續參賽。此外，對於過往曾於賽事直播節目中，與主持人安德尊互相鬥嘴而引發的不和傳聞，王俊棠澄清兩人私下關係十分友好，過往的爭論僅為對方開玩笑的表現。

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王俊棠未收到參與新處境劇通知

隨著《愛·回家之開心速遞》即將播出大結局，飾演「池富」的王俊棠坦言暫未收到參與新一輯處境劇的通知。他表示自己目前簽訂的合約演出數目雖然不多，但認為劇集製作仍需要資深演員的參與配合。對於未來的工作安排，王俊棠保持開放態度，期望後續能繼續參與新劇的拍攝工作。

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