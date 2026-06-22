陳凱琳親證大仔適應華仁小學否認轉校傳聞 《乘風2026》榜尾晉級未氣餒 感激鄭嘉穎一拖三撐頭家

陳凱琳（Grace）今晨特地從長沙乘坐高鐵趕回香港，出席美容品牌新產品限定店開幕活動，會上向粉絲們分享如何打造光滑美肌準備盛夏來臨。陳凱琳明天將迎接35歲生日，一眾粉絲於現場甜蜜地為Grace唱生日歌，並送上粉紅色鮮花、蛋糕與禮物甚為溫馨！

陳凱琳生日願望一家人身體健康

陳凱琳受訪時甜笑指生日願望與往常一樣希望一家人身體健康，由於後日將要返回長沙繼續真人騷《乘風2026》（浪姐7）總決賽拍攝，因此一切慶祝活動從簡在家中食飯。日前父親節，Grace尚未返港未能與爸爸及丈夫度祝，不過鄭嘉穎則安排母親、岳丈岳母及三位兒子一同過節，三子更親手以中英文寫心意卡送贈嘉穎，Grace亦以視像電話向父親送上祝福。

陳凱琳談長子中文大躍進

提到鄭嘉穎為延續「鄭家三代華仁仔」傳統，堅持安排7歲長子鄭承悅（Rafael）入讀母校番禺會所華仁小學，卻因兒子從國際幼稚園轉軌而陷入中文追趕戰讀書讀到喊。陳凱琳表示長子目前逐漸適應修讀華仁小學，對中文學習興趣與努力大增，心意卡以中文書寫已力證水平進步，至於有報道指鄭嘉穎曾有意為大仔轉校，Grace透露目前未有打算：「暫時佢都幾好，會繼續keep住喺到。（進度良好？）個人學習進度有進步最重要，我哋好少同其他人比較。」次子三子方面則尚有空間計劃學業，會視乎適應力安排最適合的學校。暑假剛剛展開，Grace表示有意安排一家五口七月底去旅行：「七月尾係二仔生日，八月中又到嘉穎生日，所以一家人生日去附近地區旅行慶祝。」但表示幼子乘搭長途機會較吃力，因此只能安排鄰近香港的旅遊勝地。

《乘風2026》自認大灣區代表感驕傲

陳凱琳於《乘風2026》以第23名晉身總決賽，表示拍攝日程忙碌，剛好休假日與生日重疊才返回香港度過，對於「乘風值」僅有48點排榜尾，她笑言會繼續努力：「對我嚟講行到呢一步已經好唔容易！我亦都係大灣區嘅唯一代表，上次喺舞台唱幾句粵語歌，我都覺得好有代表性！粉絲見到我有個人嘅舞台覺得係一個好美麗嘅ending，總決賽希望畀自己一個冇遺憾嘅最後舞台！」

陳凱琳感激鄭嘉穎做最強後盾

陳凱琳更透露兒子希望到長沙探班，然而Grace擔心出及綵排之間沒有時間陪伴他們，但大仔在視像通話中則甜蜜地撒嬌：「佢話媽媽真係走得好遠呀、太遠喇！妳可以返嚟喇！」感激鄭嘉穎在節目製作期間專注照顧小朋友，成為最大功臣：「唔係幕後功臣，而家幕前都係佢！」談到鄭嘉穎今年工作安排， Grace表示丈夫仍然會專注撐起頭家，照顧小朋友生活與讀書。至於有指希望爭取追第四胎，Grace笑言未有實質計劃：「計劃嚟講真係冇，而家專心去令三個小朋友有一個好嘅環境，希望佢哋讀書搵到一個方向。」

陳凱琳懷念拍劇時光

陳凱琳日前分享與洪永城昔日拍劇點滴，Grace坦言回憶時略感失落，以前許多相處與共渡患難的時刻都令自己非常懷念；透露因時間未能配合沒有計劃接拍影視劇作：「好感恩呢三個月屋企支持我，畀我可以好自私咁追自己夢想同事業，之後我真係要陪屋企人多啲！」亦保留可能性指，若工作需時不長，可以考慮接演內地或香港作品。

