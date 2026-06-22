碧咸父親節晒「全家福」長子Brooklyn零互動 梅根、狄美摩亞輪流發文表謝意致

昨日父親節，多位荷里活名人紛紛於社交網上載照片，向天下父親致意。英國前球星碧咸（David Beckham）與太太Victoria的貼文備受外界關注，二人先後上載附有長子Brooklyn的家庭舊照，但由於Brooklyn早前已將全家的社交網封鎖，二人均無法標籤他。

碧咸出動父子珍貴合照

碧咸的貼文以黑白舊照為主，當中多次出現Brooklyn的身影，包括一張父子二人的珍貴合照。Victoria則上載了一張2019年倫敦時裝周期間，碧咸與4名子女同場合照的舊圖，並留言寫道：「你真的是最好的爸爸，你最偉大的成就永遠是我們的孩子，我們非常愛你。」Romeo與Cruz亦各自上載貼文向父親送上祝賀，Romeo形容父親「是最好的」，Cruz則分享了一張父子釣魚舊照。然而，Brooklyn始終沒有上載任何父親節祝賀帖文，其妻妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）則趁發文向億萬富翁父親Nelson Peltz致意。

謝茜嘉比爾發文粉碎婚變傳聞

其他名人方面，女星謝茜嘉比爾（Jessica Biel）亦於網上向丈夫Justin Timberlake致敬，形容他是「永遠全力投入的爸爸」，能將平凡時刻變成冒險；Justin亦發文，感恩能眼見兩名兒子成長。巴西超模Gisele Bündchen則上載丈夫Joaquim Valente與孩子的珍貴合照，感謝他以身作則，成為孩子的好榜樣。另外，梅根（Meghan Markle）亦為哈里王子送上深情祝福，分享哈里與子女Archie及Lilibet相擁的照片，留言：「他們很幸運擁有你，我們也是。」

狄美摩亞祝前夫父親節快樂

狄美摩亞（Demi Moore）則大方為前夫布斯韋利士（Bruce Willis）發文，配以她與3名女兒及孫女的舊照，又分享布斯與現任妻子Emma Heming所生的兩名女兒一齊敷青瓜面膜的照片，寫下：「幾代人的愛，今日我們為布斯韋利士慶祝，將愛送給天下父親，今日及永遠。」Emma亦公開多張布斯的照片，寫上：「祝所有爸爸父親節快樂，他們讓孩子在他們面前和懷裏感到安全、被愛和完全自在，就像我們的布斯那樣。」