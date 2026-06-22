李思潼王彥桐演繹先輩故事 責任超大 素人升呢變18億票房新星 未感飄飄然 丨名人雜誌

內地電影《給阿嬤的情書》的製作成本僅1,400萬元人民幣，演員幾乎全沒演戲經驗，內地票房卻已衝破18億元人民幣，帶挈一眾演員人氣爆燈，其中主演的李思潼和王彥桐更成為爆紅新星，社交平台粉絲數量暴漲數十萬，非常犀利！但他們都表示未有對此感到飄飄然，反而是有受寵若驚的感覺，感恩觀眾喜歡這部電影。從未有過演戲相關經驗的李思潼透露當初收到邀請時還以為是騙局，王彥桐未有因首次試鏡被拒而放棄，反而將自己改造得更符合戲中角色，最終扭轉導演對他的看法。撰文：黃佩麗 攝影：羅安強

劇組當初找李思潼試鏡，她一度以為是詐騙，終由爸爸陪同試戲，並在手機搜尋導演資料才放心。

王彥桐為演「鄭木生」 這角色，經多次試鏡失敗還未放棄，更特地曬黑健身以求配合角色外型。

電影《給阿嬤的情書》內地票房卻已衝破18億元人民幣。

導演藍鴻春早前挾着其現象式爆紅電影《給阿嬤的情書》，率領兩位主演李思潼和王彥桐來港宣傳，望將這部以潮汕人下南洋打工與僑批（海外華僑寄回的家書兼匯款）往事為題材的電影，能讓觀眾感受到真誠情感帶來的溫暖，在走出戲院時是帶着被治癒的感覺。電影故事講述內地潮汕地區的阿嬤（祖母），半生守候海外未歸的丈夫，孫子因債務問題遠赴泰國尋找消失已久、傳聞是富豪的阿公（祖父），卻帶回一個令整個家族震驚的消息，原來阿公早已不在人世，那個與阿嬤一直在書信中談情說愛的，竟是一個陌生人。隨着孫子的調查，一段隱藏了半世紀的感情赫然襲來。王彥桐和李思潼在戲中分別飾演阿公「鄭木生」和陌生人「謝南枝」，二人接受到本報專訪時都表示故事非常感人，不少潮汕家庭都有類似的故事，希望香港觀眾都會喜歡，當問到會否都期望香港票房能像內地一樣大收時，他們表示沒有多想，重申希望觀眾會喜歡這部電影。

被邀約試鏡 以為是詐騙

《給》片中的演員大部分都毫無演戲經驗，李思潼大學修讀金融有關的學科，完全沒有演藝相關經驗，卻被導演在社交平台中選中，李思潼直言收到邀請時還以為是騙局，當劇組首次聯絡她時，她告訴父母後，他們都說是騙子不要理會，幾天後對方又傳了一條連結給她，她點進去才發現是他們上一部電影《帶你去見我媽》官方帳號，她才開始覺得應該是真的，就嘗試去聯繫，「選角的導演約我線下試戲，還好當時狼導（藍鴻春）都去了現場，不然我爸媽真的會拔腿就走。當我爸坐在狼導的對面時就開始搜『藍鴻春』，然後就找出了一張照片，證實了是本人，不是騙子。」

對於揣摩角色，李思潼直言在演繹時感到忐忑，幸好導演不厭其煩地向她講解。

謝南枝（李思潼飾）為 向亡友鄭木生報恩， 多年來寄款寄物給鄭家，支持木生太太對丈夫的思念。

與葉淑柔（右、吳少卿飾）素未謀面的謝南枝（左、烏薩薩梅坎姆飾），卻成了她多年來的精神支柱。

演繹「南枝」深受感動

導演曾說過選中李思潼是因為她的形象與「南枝」很似，又與「南枝」有很厲害的共情力，但李思潼在拍攝時只有20歲，「南枝」一角在戲中的經歷跨越了數十年，她要由年青演到中年，問到年紀輕輕的李思潼如何揣摩角色，她直言在演繹時感到很忐忑，幸好導演會不厭其煩地向她講解，「拍戲的過程中也經常請教導演，會覺得自己並不像角色一樣沉穩，但是導演會帶我去感受南枝的想法，通過她自身經歷的那些事情，去感受那她在當下為甚麼要做出這樣的選擇，她在那個時候究竟是甚麼樣的體會和感受，這件事情為甚麼會給她這樣的啟發，這樣一步步試着去感受人物她本身的生命價值，嘗試着把這種沉下來的感覺給演出來。」李思潼表示完成拍攝後，就好似真正走過了南枝的人生，感受到那個年代華僑女性辛苦的一生，「我無數次被她身上的那股勁，那股堅韌，還有她的勇氣，為她的亡友守護他的一家人，被這個偉大的舉動震撼到，這是我在塑造她的過程中感到最震撼我的。」

王彥桐3年前在電視台實習時拍過一個廣告片，當時正是由藍鴻春執導，並讚他有表演天賦。

映藝娛樂主席劉德華與寰亞傳媒主席林建岳以發行商身份，親臨《給》片香港首映禮撐場。

鄭木生（左）遠赴南洋 謀生，最終卻為救人 而客死他鄉。

為演「木生」脫胎換骨

修讀播音專業的王彥桐在畢業後即陷入失業窘境，打過散工送過外賣，3年前在電視台實習時拍過一個廣告片，當時正是由藍鴻春執導，並讚他有表演天賦。之後當他看到《給》片公開招募演員時，即遞交了個人簡歷，當時有點嬰兒肥的他未有被選中，再次自薦也被拒，但王彥桐未有因此放棄，以半年時間將自己重新改造，剪短了頭髮，刻意暴曬將膚色變黑，又做健身練出滄桑感，當導演再次看到他時，發現他的氣質改變了，突然就感覺對了，最終決定由他演出「木生」一角。問到為何被拒絕都要繼續爭取？他笑言當時無事幹，而且他一直很喜歡導演的作品，很想付出更多努力去試試，又說被選中後決心要做好，怕做不好就沒下次了，而他練出來的好身材未有被浪費，導演在戲中就安排了2場騷身材的場面。

王彥桐和李思潼都是首次演院線電影，少不免感到壓力。

李思潼被問到可會想繼續在演藝界發展時，她表示一切順其自然。

木生太太葉淑柔（左二、 王曉慧飾）在汕頭照顧一 家大小，等候丈夫歸來。

千嬅受到《給阿嬤的情 書》觸動，特地重返故鄉汕頭澄海市，探尋家族歷史與長輩的生活痕跡。

新人演戲壓力大

王彥桐和李思潼都是首次演院線電影，少不免感到壓力。王彥桐表示壓力很大，因為「木生」代表千千萬萬的先輩，要演出他們的故事很難，笑指他本人很內向，但木生是外向的人，也要花時間作調整。李思潼表示最大壓力來自於自己人生閱歷不多，在演繹後期的南枝時，需要導演多教導。講到他們在戲中都有哭戲，對演戲經驗不足的他們來說又是否挑戰很大呢？他們不約而同感謝導演的教導，令他們沉浸式體會到角色情緒，王彥桐說：「我演監獄哭戲時，第一次因哭得太洶湧，不是很像木生，我當時抓不到木生內心在想甚麼，導演告訴我說木生看着照片，他會說女兒跟媽媽差不多高了，兩個男孩哪個大哪個小，淑柔一個人帶着三個小孩好辛苦，我聽了導演的講解，那場戲就會演了。」

一片爆紅 受寵若驚

對於因《給》片而爆紅，二人的社交平台粉絲數量在電影上映後暴漲數十萬，但他們都表示沒有飄飄然的感覺，謙虛指感到受寵若驚。令他們最開心的是，觀眾都很喜歡《給》片。李思潼被問到可會想繼續在演藝界發展時，她表示現在先集中在宣傳上面，認為自己仍有很多不足，還需要多多學習，其他一切順其自然。王彥桐則已經簽約經理人公司，坦言有在商談新的作品，有新消息再作公布。

《給阿嬤的情書》電影道 具專題展正在廣州華僑 博物館舉行，吸引影迷 蜂擁參觀。

「阿嬤」效應

《給阿嬤的情書》以「刀仔鋸大樹」形式博得18億人民幣票房，本身已是奇蹟。電影本身還要是全素人卡士，全片以潮汕方言演繹，單靠真情實感，就由南方一路向北，攻克全國市場。豆瓣影評網上就有一位網友指影片講述中國人的離散和鄉愁、家國情懷、女性之間的情誼，甚至也有書信中古典中文的美感……作為中國人，很容易就被這部電影打動。亦因此片描述華僑飄洋過海的故事，故此亦令海外華人產生認同感。

影片亦令年輕一代觀眾，對僑批文化產生興趣。除了《給》片的電影道具展大受歡迎，澳門、廣州、福州、深圳、北京等地乘時舉辦的僑批文化展，亦有大把捧場客。而廣東、廣西、福建等省份的多個華僑主題博物館，都紛紛成為遊客們的熱門觀光勝地。

