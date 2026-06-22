詹天文麥花臣處女騷倒數一個月邊備試邊綵排 犧牲休息只為驚喜演出

詹天文（Windy）早前公布了將於7月11日（星期六）在麥花臣場館迎來首個個人演唱會《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，仍在上學的Windy既要預備期末考試表演，又要備戰剩下不足一個月便要舉行的首個個唱，於是她寧願犧牲休息時間，重新整理工作時間表，每天固定和製作團隊溝通個唱進度，務求帶給大家一個充滿驚喜演出。Windy個唱票價分別為$1280（VIP）、$880 和 $580 三種，VIP門票粉絲福利包括觀看綵排、1對1合照及現場簽名一個，現已於Cityline公開發售。

詹天文以最佳狀態演繹戰衣

Windy今次特別找了營養師和體能教練加入團隊，務求以最靚的身型穿着今次個唱戰衣，以及有最好的體能應對超過兩小時的演出，單是這份認真態度，絕對值得大家支持。為配合今次演唱會，Windy的最新單曲《無疾而終》也將推出限量200隻的彩膠、每隻彩膠均附有獨立編碼，極具收藏價值。