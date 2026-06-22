一個部門的誕生｜麥天樞唔想失禮杜Sir、韋家輝 金像編劇妙用足球陣式拍處男作｜名人雜誌

原來，排名真的分先後。麥天樞師承杜琪峯、韋家輝，是銀河映像創作班底。雖說他是金像獎「最佳編劇」得主（《樹大招風》、《神探大戰》），惟電影編劇一欄，其名字就是排在最後；他形容︰「我稱之為『行運醫生醫病尾』，但是否代表是個好醫生？」事實上，近年麥天樞參與編劇的電影，例如票房高收的《明日戰記》、《焚城》；上畫中的《火遮眼》，原創意念皆不是他，「我是在項目後段才加入。」最近麥天樞撈埋導演呢瓣，入行近 20 年，迎來第一齣自編自導《一個部門的誕生》，小本經營，黑色幽默題材，新人演員佔大多數，一個字頭能否誕生，就睇呢鋪。撰文：李志宏、攝影：譚志光

《一個部門的誕生》源自「劇本孵化計劃」

《一個部門的誕生》（下稱《部門》）源自香港電影發展基金「劇本孵化計劃」，麥天樞是編劇出身，「唔參加就對唔住自己啦！」最終獲獎，「這是徵文比賽，寫得好就得，故無市場考慮。」後來在該片監製、相識多年的劉浩良協助下，向寰宇推銷，製作費僅 500 多萬元，「如果 Herman （邱禮濤）拿着這個數去拍，一定拍得好。」此刻，麥天樞開始要面對市場。

麥天樞初次自編自導的黑色幽默電影《一個部門的誕生》，故事走向令人難以想像。

麥天樞自嘲行運醫生醫病尾

過往多部上映的成功作品，麥天樞直認︰「我不是 original idea 就參與其中，而是在項目後段才加入，負責整合。」他形容這種經歷像「行運醫生醫病尾」——剛好在最後階段接手並完成劇本，不代表能力高於前人，「只可以說是好彩。」同時令他理解為兩種創作模式︰過去以編劇身份參與他人項目時，圍繞導演或監製的口味而展開，揣摩對方喜好；首次自編自導《部門》就是為自己創作，「我究竟喜歡甚麼？」逼使他審視個人品味，他狂迷薛尼盧密、昆頓塔倫天奴、高安兄弟等導演，就透過「臨摹」與「改造」，建立創作安全網。

《一個部門的誕生》玩足球陣式，白只、戴玉麒是前線，戲份重；中場則是廖子妤、鄧月平等輔助。

致敬《一個字頭的誕生》

在荒謬年代，拍黑色幽默題材，嬉笑怒罵，啱數。《部門》片名是向杜琪峯監製、韋家輝執導的《一個字頭的誕生》致敬，「其實最初想用《跳掣》，直接又有力，概括人物情緒失控狀態。」英文名為 Dog Day Evening ，靈感取自經典的《黃金萬兩》（ Dog Day Afternoon ），《部門》也以此為結構，一名被生活逼入絕境的男子鋌而走險，演變成挾持人質，與警對峙；另外《電視台風雲》（ Network ）、《十二怒漢》（ 12 Angry Men ）啟發他處理角色之間的觀點碰撞，不集中於單一人物，而是人人有背景有立場。

麥天樞《一個部門的誕生》故事講述僵化制度下，苛政猛於虎。

麥天樞唔敢問杜 Sir 意見

作為銀河映像創作班底，麥天樞第一次開戲，都有問韋家輝意見，「韋生是極強『文字人』，他的劇本敘事吸引，有追看性！韋生好好人，永遠說你的劇本好好，他不太想影響我，不希望以他的角度擾亂我的思維。當然他有俾意見，都不會好具體。」麥天樞卻不敢問杜琪峯意見，憶起對方閱讀劇本的方式，「他 5 分鐘睇一頁，睇得好仔細。」甚至在拍攝現場才第一次接觸當天劇本，根據文本即時調度，轉化成影像。「久而久之，對住杜生就好有壓力！我只是小員工，對住創造歷史的人物，真心戰戰兢兢，不敢問意見。」他承認《部門》整個製作過程承受高壓，「做過一次，就了解到自己幾咁不足……請杜生、韋生來看時，希望不要太失禮啦！」

麥天樞自言在杜琪峰面前大壓力。圖為《樹大招風》贏得台灣金馬獎「最佳原著劇本」，麥天樞與台前幕後合照。

初執導演筒的麥天樞有問韋家輝意見，但他形容對方「俾意見不會好具體」。圖為韋家輝、麥天樞同憑《神探大戰》奪香港電影金像獎、評論學會大獎「最佳編劇」。

麥天樞遊說白只遭潑冷水

談到搵演員 casting ，麥天樞說：「白只（不稱職的客戶服務部職員）是 first choice ，我需要他的 input 。他知我新，提醒我不要想得太美好，結果可能未如理想。我也只能答應他，盡我所有力氣去拍好這齣戲。」至於核心角色「德仔」是一名年輕的電影人，他的突然「跳掣」令事情一發不可收拾，「當初諗過搵謝君豪演！抱着任何演員都試吓的心態，毫無想法，真的這樣做的話，就非常浪費時間。」

白只曾向麥天樞作出溫馨提示。

麥天樞投射戴玉麒所演角色

「德仔」最終由新鮮人戴玉麒扮演，「找年輕演員才是最好選擇，他第一次孭重飛，全程投入， OT 不會有怨言；我又新（指執導方面），大家兄弟班拍住上！」入行多年的麥天樞把對家人的愧疚，投射在「德仔」身上——他用「任性」來形容追逐電影夢的過程，望透過此角色把難以開口的情感呈現出來，「也希望電影人背後辛酸被看見。」

麥天樞把工作經歷投射戴玉麒所演角色身上。

麥天樞 433 陣式拍群戲

《部門》片中群戲多，麥天樞靈機一觸：「用足球排陣整理角色配置—— 10 個角色對應足球 433 陣式。」白只、麥沛東、戴玉麒是前線，戲份重；中場則是廖子妤、鄧月平、伍詠詩等，「對我和演員們來說，球在腳時，要全神貫注；球不在腳時，都要準備好，下一秒可能就是屬於你。」

拍《一個部門的誕生》時，廖子妤還沒贏金像獎影后殊榮。

95% 命運使然

2000 年中，麥天樞投身電影界。銀河映像的《樹大招風》於 2017 年贏得金像獎「最佳編劇」，他是 3 位編劇之一，名字排在最後。該片製作周期長，有編劇因為生計而離開轉行，麥天樞因緣際會而加入執手尾。因此，他反覆提到「命運」二字，「入到銀河映像， 95% 是上天安排。」在不同條件交錯下，被推到某個位置，「機會來到，就盡力做好自己那部分。」麥天樞坦言得獎後，外界對其期望提高，開價都會高一點。但他又自我質疑，「是否對得住這個新位置？」壓力反影響創作狀態，「成日覺得自己寫得差……然後又想，我攞多 10 個獎，對杜生、韋生等來說也不是怎樣的一回事。我提醒自己保持平常心，不被定義。」

上映中的動作片《火遮眼》，許學文是主要編劇，麥天樞為副手，首創5人死鬥戲碼。

災難片《焚城》票房大收，麥天樞擔任主要編劇，他表示編劇的職責是為監製、導演服務，寫別人要的故事。

新導演的機會

麥天樞受父母影響，自細熱愛寫作，讀李白、杜甫、曹雪芹，「好似幾隻字，就可以帶到一個世界出來。」他父親是教書的，讓他赴英國見識世界、讀哲學，「哲學不是提供答案，而是給你 challenge 。」這種思考模式影響其創作及對世界的理解。「讀哲學，某程度上是缺乏方向……既然喜歡文字，就想從事寫作相關工作。」畢業後回港，他向各大報館求職，後報考演藝學院編劇課程。

《樹大招風》是香港電影金像獎大贏家，奪5大獎，麥天樞與台前幕後出席慶功宴。

《明日戰記》香港收8千幾萬，開啟高票房時代，麥天樞協助師兄劉浩良編劇。

韋家輝是《神探大戰》的主要編劇，麥天樞繼續排名第二。

麥天樞個字有段故

其名字「天樞」是一顆亮星，惟父母給予高度自由，即使投身不穩定的電影行業，「他們偶爾會問我夠唔夠錢使！」目前正值電影市道寒冬，在市場收縮下，麥天樞卻依然保持樂觀：「『寒冬』可能是轉變前奏，我才有機會做導演。」