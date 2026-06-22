I.O.I十周年香港巡演落幕 粉絲尖叫聲撕裂舞台成員爆喊 周潔瓊現身撐場惹圍觀

韓團I.O.I十周年回歸巡演《2026 I.O.I Concert Tour: LOOP》，一連兩晚於亞洲國際博覽館10號館舉行，昨晚（21日）落幕，成員之一周潔瓊雖然無份表演，但她也到場支持、欣賞隊友的演出，她在場外出現，即時吸引了大批粉絲圍觀。

金度延耳機出事

當I.O.I演唱完一曲《Whatta Man》後，金素慧突然走到金度延背後，似是金度延的耳機出現問題，金素慧好快手便整修完成，兩人隨即跟隊友同歌迷打招呼。她們問台下粉絲︰「知不知道有服裝要求？就是『回到2016』！」她們即四處張望尋找，就看到有歌迷身穿整套校服。她們分享了一個關於服裝的笑話，這次I.O.I希望粉絲穿上以「回憶」為主題，即10年前的服裝，惟有支持者說10年前自己只得5歲，I.O.I即問現場有沒有BB在場。

I.O.I送禮籲粉絲小心

I.O.I考驗粉絲的尖叫聲程度，聽完之後說：「香港的尖叫聲、能量這麼犀利！可以撕裂舞台！怪不得着第一晚演出完畢，耳仔有點悶，原來是大家的尖叫聲！」她們也因此感到幸福，差點哭。她們唱畢《IOI（Where My Girl At）》後形容，這首歌的舞步動作好有型。I.O.I各成員拋扭蛋作為禮物送給粉絲，為免發生意外，她們兩度要大家坐在原位，不要離開椅子，有些成員更走到台下與粉絲近距離接觸。大合照時，大會播出其中兩位成員預先錄製的片段，令其他成員忍不住落淚。最後，眾人也難忍演唱會結束而流淚。

I.O.I承諾再來港

I.O.I表示：「9個人一起演出，感覺神奇也很開心，一條心去做一件事。世事多變，我們去到變成婆婆也好，還要與各成員一起！有這個10年計劃，要再次多謝大家給予機會，讓我們出道，多謝你們令我們閃閃發光！這10年大家一直等我們，在這兩晚的演出，真的好多謝大家。我們之後有可能『登』一聲又再出現於大家面前！」最後以一首快歌《Pick Me》為演唱會畫上句號。