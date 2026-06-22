Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

攝影師何寶榮逝世 王家衛曾以其名字化身《春光乍洩》張國榮經典角色 太太梁曼儀背景驚人

影視圈
更新時間：11:35 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-22 HKT

王家衛電影團隊其中一位攝影師何寶榮昨日（21日）離世，何寶榮的友人在社交平台公告其逝世消息：「好朋友攝影師何寶榮於今日6月21日下午，在太太曼儀和家人陪伴下，安祥離世。祝願寶榮離苦得樂，早登極樂，一路走好。」

何寶榮是導演王家衛團隊核心成員之一

何寶榮是導演王家衛電影團隊的核心成員之一，影迷對「何寶榮」最深刻的印象，莫過於王家衛在1997年執導經典電影《春光乍洩》時，直接使用了當時在劇組擔任攝影助理的「何寶榮」「黎耀輝」兩人的真實姓名，作為張國榮和梁朝偉所飾演的主角名字

相關閱讀：梁朝偉爆食梨拍40 take唔開心：不了解王家衛要求 劉嘉玲曾NG抹地xx次 回顧名導折磨巨星事跡

《春光乍洩》「何寶榮」由張國榮飾演

何寶榮由《重慶森林》開始跟隨王家衛的團隊任攝影助理，1997年《春光乍洩》開拍時，何寶榮同樣進入到劇組，跟著攝影大師杜可風學習，其後在《花樣年華》及《2046》，何寶榮有份參與其中，他更因工作關係，認識了當製作的太太曼儀，隨後便到內地發展，主要拍網劇和電影，當年大熱的《血戰銅鑼灣》系列便有份參與。當年王家衛在拍攝《春光乍洩》，就特別用了兩位攝影助理的名字，當作戲裡主角張國榮及梁朝偉的名字，其中「何寶榮」就是由哥哥張國榮所飾演的，哥哥張國榮更曾走向他身邊說了句︰「何寶榮，你好難演呀！」雖然角色與真人無關，但當時何寶榮都覺得好好笑。

何寶榮太梁曼儀是資深電影幕後

何寶榮曾在訪問上回顧當年拍攝的點滴，原來起初根本不知道自己的名字被拿去用，直到走進拍片片場，聽到有人大喊他的名字，於是便下意識地回應，結果才發現不是在叫他。而他當時也有去問王家衛為何要使用這個名字，得到的回應卻是「你個名字好用囉！」何寶榮的太太梁曼儀在幕後非常資深，曾參與過《縱橫四海》、《烈火戰車》、《喜馬拉亞星》等多部大片的幕後製作，她更曾在《超級學校霸王》飾演主角「小慧」劉小慧的閨密「CR3」，有指當時王晶導演安排身為製片的梁曼儀親自客串這個略帶喜感、反差極大的閨密角色。

相關閱讀：天后自爆曾遭「綁架」！獲邀到外地拍戲因一事逃離失敗 險被沒收護照：被抓在那裡三年

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
3小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
4小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
5小時前
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
18小時前
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
11小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
3小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
2026-06-21 12:30 HKT