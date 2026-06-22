攝影師何寶榮逝世 王家衛曾以其名字化身《春光乍洩》張國榮經典角色 太太梁曼儀背景驚人

王家衛電影團隊其中一位攝影師何寶榮昨日（21日）離世，何寶榮的友人在社交平台公告其逝世消息：「好朋友攝影師何寶榮於今日6月21日下午，在太太曼儀和家人陪伴下，安祥離世。祝願寶榮離苦得樂，早登極樂，一路走好。」

何寶榮是導演王家衛團隊核心成員之一

何寶榮是導演王家衛電影團隊的核心成員之一，影迷對「何寶榮」最深刻的印象，莫過於王家衛在1997年執導經典電影《春光乍洩》時，直接使用了當時在劇組擔任攝影助理的「何寶榮」「黎耀輝」兩人的真實姓名，作為張國榮和梁朝偉所飾演的主角名字 。

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《春光乍洩》「何寶榮」由張國榮飾演

何寶榮由《重慶森林》開始跟隨王家衛的團隊任攝影助理，1997年《春光乍洩》開拍時，何寶榮同樣進入到劇組，跟著攝影大師杜可風學習，其後在《花樣年華》及《2046》，何寶榮有份參與其中，他更因工作關係，認識了當製作的太太曼儀，隨後便到內地發展，主要拍網劇和電影，當年大熱的《血戰銅鑼灣》系列便有份參與。當年王家衛在拍攝《春光乍洩》，就特別用了兩位攝影助理的名字，當作戲裡主角張國榮及梁朝偉的名字，其中「何寶榮」就是由哥哥張國榮所飾演的，哥哥張國榮更曾走向他身邊說了句︰「何寶榮，你好難演呀！」雖然角色與真人無關，但當時何寶榮都覺得好好笑。

何寶榮太梁曼儀是資深電影幕後

何寶榮曾在訪問上回顧當年拍攝的點滴，原來起初根本不知道自己的名字被拿去用，直到走進拍片片場，聽到有人大喊他的名字，於是便下意識地回應，結果才發現不是在叫他。而他當時也有去問王家衛為何要使用這個名字，得到的回應卻是「你個名字好用囉！」何寶榮的太太梁曼儀在幕後非常資深，曾參與過《縱橫四海》、《烈火戰車》、《喜馬拉亞星》等多部大片的幕後製作，她更曾在《超級學校霸王》飾演主角「小慧」劉小慧的閨密「CR3」，有指當時王晶導演安排身為製片的梁曼儀親自客串這個略帶喜感、反差極大的閨密角色。

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