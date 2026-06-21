Frankie捨易取難 演藝路上屢作新嘗試 新歌唱出苦戀情懷丨名人雜誌

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）早前於6月1日同步推出《是日戀愛》單曲及MV，事隔2年誠意打造出道以來第二首個人音樂作品，繼前作《皮思苦》剖白自我後，嘗試苦戀情歌曲風，歌詞述說主人翁自慚形穢下，決定默默從關係退場的心聲，令他本人亦深深撼動。撰文：莫匡堯 攝影：朱偉彥

Frankie推出第二首個人音樂作品，今次嘗試演繹苦戀情歌。

Frankie透露首次試聽Demo一刻，已對這首新歌一「聽」鍾情。

Frankie指單聽音樂旋律足以觸動自己，即使尚未配上歌詞，已經聯想到大半個虐心故事。

《是日戀愛》MV中的Frankie與女友本來感情甚甜蜜。

Frankie早前接受專訪時透露首次試聽Demo一刻，已對這首新歌一「聽」鍾情：「單聽音樂旋律足以觸動我，即使尚未配上歌詞，已經聯想到大半個虐心故事，具有非常明確的畫面，好像電視劇悲慘橋段的配樂。」Frankie憶述那一刻腦海浮現的畫面，垂着頭淡然道出旋律引發他聯想的景象：「失戀時遇上雨天，情緒更濃烈得在眾目睽睽下、旁若無人地跪地嚎哭！」坦言即使接續收到多首其他歌曲的Demo，感覺仍未及《是日戀愛》一樣扣人心弦。落實選定《是日戀愛》，Frankie誠言製作最大難度在於音域與抒情部分，不論在聲線與音色，均要完整詮釋悲傷：「要讓人聽得到畫面，正如當時我聽到Demo一刻的感受。」是次歌曲監製由舒文擔任，Frankie透露曾一度有意執筆填詞：「舒老闆同期製作Ivy So（蘇雅琳）新歌，曾問我『想不想填詞？』不過由於演繹已具有難度，因此希望先專注唱功方面，或許留待下一首單曲再參與填詞。」

《是日戀愛》由Frankie親自擔綱MV男主角。

奈何患上眼疾的他，得悉自己終將失明。

為免連累摯愛，在MV中扮演調音師的Frankie忍痛離開女友。

演繹失明調音師苦戀

《是日戀愛》由Frankie親自擔綱MV男主角，劇情講述一位患有眼疾的調音師，因病情每況愈下終將失明，忍痛決定離開女朋友還對方自由。Frankie表示MV製作過程中，未與擔任MV導演的趙善恆（恆仔）交換情節或畫面概念，完全信任對方在毫無制肘下發揮，最後對故事亦具深切共鳴。「我飾演一位色盲的調音師，戀上一位女孩，最後知道自己將會失明，於是決定離開女主角。其實我明白男主角的決定，但當我從角色裏跳出來，總覺得其實可以多做一步，肯定讓女主角得到幸福才離開。」

同情視障人士難處

MV男主角患有眼疾的特徵，亦勾起Frankie一段成長往事：「我有一位患有色弱的中學同學，當顏色堆疊在一處便無法分辨。我們當時會好奇地讓他試着分辨不同顏色，發覺症狀對生活帶來不少不便。當中有一種關懷，有時會幫忙分辨功課中顏色鮮艷的圖片。」他亦讚揚恆仔在劇情上細心着墨，透過細節呈現對視障者的關懷：「許多觀眾或許留意不到洗手間一幕，其實色盲者無法分辨廁格有沒有人的紅色與綠色標示。希望大家可以多留意，我們生活上有許多細微位，其實對視障人士並不友好，簡單如去洗手間已有不便。」

Frankie表示假設視力受損或有視障問題，亦要接受。

與女友Christy感情穩定，但Frankie仍能專業投入地演繹苦情歌。

作品與現實的距離

Frankie親身演繹視障者角色，問他若患上眼疾會如何面對，並繼續人生？Frankie坦言：「其實不用幻想，我們作為藝人經常上舞台、面對閃光燈，日積月累下眼睛較常人容易產生毛病。假設視力受損或有視障問題，其實我亦要接受。」他更直言不會因此放棄對演藝的追求與夢想：「如果遇到困難便不勇於做自己，那麼一直以來堅持的又算甚麼？」《是日戀愛》彌漫着愛戀的悲痛情感，現實中Frankie與圈外女友Christy感情穩定而低調，坦言作品與現實經歷存在距離：「如果作品與真實情緒或經歷有所連結當然最好，創作靈感往往都是自己一直累積回來。」但他亦續指：「無論我接觸的作品開心或慘情，家庭破碎或溫馨，我亦要抱持專業，全程投入去完成。」

Frankie演出《小男人周記》期間，在大前輩旦哥身邊不斷學習。

Frankie表示會從旦哥身上不斷觀察及學習。

Frankie近年嘗試不同類型工作，包括演出舞台劇《大象的告別式》。

從大前輩身上學習

歷經2年再推出個人單曲，期間Frankie更集中於音樂以外的領域發展，亦與他最為擅長的舞蹈範疇無關：「我認為多接觸不同作品，參演劇集、舞台劇也好，小組試過舉行兩次《W.T.F. Live》演唱會，所有實踐經驗對我來說都非常有價值。」尤其以主演鄭丹瑞（旦哥）編劇的經典作品《小男人周記》舞台劇為甚，直言由排練至踏台板，過程大有裨益：「不單止在唱歌方面，我連談吐上亦變得更堅定果斷，應對許多公眾場合或鏡頭時，都較以往放鬆不少，是我在藝人道路一次美好收穫。」他更從旦哥身上不斷觀察及學習：「在舞台劇記者會上，旦哥打頭陣出場時嫌掌聲不夠多，便對觀眾說『陣間Frankie出嚟會點㗎？試一次先！嘩！點解我係咁少㗎？』簡直是超級金牌司儀，不但讓觀眾舒服地進入興奮情緒，又能與大家分享快樂。」Frankie笑言至今仍處吸收階段，期望往後有機會學以致用。

Frankie參加《全民造星》前早已成為舞者多年，然而兩首單曲均未將音樂與其最為擅長的舞蹈結合。

Frankie同意目前採捨易取難的路向。

Frankie補充指並不排除往後創作融合音樂與舞蹈。

想製作小眾樂曲

而Frankie參加《全民造星》前早已成為舞者多年，然而兩首單曲均未將音樂與其最為擅長的舞蹈結合。Frankie同意目前採捨易取難的路向：「其實我的確一直以跳舞為主，但沒有走上舞曲這條路。我猜與我聽歌的品味有關，因為一直較喜歡聽R&B類型的音樂，節拍較慢不太激昂。」Frankie補充指並不排除往後創作融合音樂與舞蹈，卻明言將與外界預期大相逕庭：「即使由我製作一首舞曲，我亦相信並非最大眾或主流裏較高能量的歌，可能亦會傾向小眾，而小眾樂曲往往在推行上具有一定難度。」