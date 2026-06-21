鄧麗欣為《大分瓶》演「爛撻撻」媽咪 食煙挑戰大獲提醒小心上癮

鄧麗欣與監製陳慶嘉、導演湯仲星和編劇李寶芝今日（21日）出席電影《大分瓶》優先場映後分享會，鄧麗欣在戲中演一個有18歲女兒的媽媽，她笑言雖不是首次做媽咪，但有一個咁大的女兒還是第一次。

鄧麗欣練習食煙嚇親媽咪

湯仲星表示當初屬意鄧麗欣，是因她平時多給人乖乖女的形象，於是想找她演平時少做的角色，今次的角色爛撻撻又食煙，又有一個很大的女兒，對她來說是一個挑戰，讚她演得很好，「鄧麗欣平時不食煙，如果一個無食開煙的人演一個吸煙人士會幾辛苦，所以拍攝前找了一啲無尼古丁的止咳煙讓她練習，她都花了很多時間和苦功去學食煙。」鄧麗欣自爆在家練習時嚇親媽咪，問她為什麼食煙，當知道她是為了拍戲時，亦有叫她要小心上癮，不過她笑指那些煙不是沒有尼古丁，只不過是濃度低，「記得拍攝一場和人賭錢的戲份時，因為NG了多次而食了很多枝煙，食到有啲頭暈。」

鄧麗欣忘記打過周秀娜

鄧麗欣和周秀娜在戲中亦敵亦友，後段一場掌摑周秀娜又掟保齡球一場被觀眾讚好，鄧麗欣笑指已忘記打過周秀娜，但很喜歡那一場對立的感覺，覺得女人何必為難女人。現場更有觀眾準備口琴，表示要用歌曲來答謝團隊，之後眾人移師戲院大堂，逐一與觀眾合照。