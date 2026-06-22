前港姐蔡嘉欣公開生子過程 住豪華房間候產 收千朵玫瑰極浮誇 晒初生B仔樣貌讚靚仔

32歲前港姐蔡嘉欣與圈外富貴老公Derek自2023年結婚後，積極造人成功，日前於社交平台宣布兒子Theo順利出世。蔡嘉欣近日透過YouTube頻道上載「【生產日記】Birth Vlog」，將珍貴點滴全記錄。影片曝光了她入住的豪華候產房間間格，除了有房間、小廚房，更有客廳，有足夠空間讓親友探訪。此外，影片亦詳細直擊了她推入手術室剖腹生產的過程，只見躺在手術床上的她難掩緊張，老公Derek全程陪伴在側，緊緊握著她的手給予安撫。影片中所見，兒子Theo平安降臨，當護士將剛出生的Theo抱到蔡嘉欣胸前，初為人母的她激動得雙眼通紅，當場流下喜悅的眼淚。

蔡嘉欣生產過程感覺良好

蔡嘉欣在影片中，分享了剖腹產後的康復過程，她記錄了產後首次下床的經歷，雖然過程略顯辛苦，起步時需要護士及家人的攙扶，但向來充滿活力的她很快便恢復元氣。她更向鏡頭表示整個生產體驗非常美好，甚至沒有想像中那麼痛楚，坦言不會因為這次經歷而害怕生下一胎，又藉此鼓勵各位準媽媽不用過度緊張，並特別感謝醫護團隊的悉心照顧，讓她的產後恢復之路相當順利。

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蔡嘉欣獲朋友送贈一千朵玫瑰

蔡嘉欣順利誕下兒子後，享用醫院安排的豐富醫院餐，亦很快下床走動，前往育嬰室帶兒子回房間，蔡嘉欣直言自己有「媽媽濾鏡」，覺得兒子好靚仔。而最讓她驚喜的是一班好友探望她外，還特別送上極具氣派的「一千朵玫瑰」，將原本已經相當豪華的病房，點綴得充滿浪漫氣息，讓整個生BB的過程充滿了滿滿的儀式感。蔡嘉欣看到這份來自朋友們的霸氣賀禮時更是喜出望外，滿臉幸福地與花束開心合照，又對著玫瑰，在兒子身旁吃早餐，畫面溫馨治癒。

蔡嘉欣KOL事業經營得有聲有色

蔡嘉欣的人生迎來新階段，而她本身的KOL事業也一直經營得有聲有色，入行前她已是知名的旅遊及時尚KOL，經常在YouTube分享扮靚心得及開箱名牌手袋，生活奢華。早前她更大方分享自己過去10年的醫美經驗，坦言為了追求完美輪廓和膚質，臉上多個部位都曾接受過肉毒桿菌、透明質酸、少女針及膠原針等注射，率直敢言的作風，反而為她吸引了大量忠實粉絲。

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