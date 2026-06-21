台灣啦啦隊成員汶汶遭粉絲割頸 男子被捕後大嗌：汶汶逼我 女星睇新聞認出疑犯揭騷擾手段

台灣職棒「中信兄弟」旗下啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶，昨日（20日）在私人攝影活動現場遭遇暴力襲擊，被一名52歲許姓男子持刀割頸。事件震驚台灣社會，而台灣女星夏語心在收看新聞報導時，驚覺涉案疑犯的容貌非常眼熟，才赫然發現對方原來就是長年對她進行跟蹤與騷擾的恐怖狂迷，隨即公開揭露其過往的惡劣行徑。

啦啦隊女神汶汶活動中遇襲

事發於昨日，中信兄弟啦啦隊成員汶汶在出席一場預約制的私人攝影會時，突然遭到該名許姓男子持利器襲擊，頸部當場被割傷，流血不止。現場工作人員見狀隨即合力將許男制服並報警求助，而傷勢嚴重的汶汶則被緊急送往醫院搶救。

其後，汶汶所屬的經理人公司發表聲明，對這宗暴行予以最頂級的強烈譴責，並向大眾與粉絲交代最新傷勢。聲明指出，汶汶在接受緊急手術後已經度過危險期，目前生命跡象穩定，正在醫院休養與康復中。

疑犯被捕情緒失控怒吼

涉案的52歲許姓男子在案發現場被捕後，隨即被帶回警署調查。經過警方數小時的偵訊，許男於今日（21日）下午2時許被移送至士林地方檢察署。在移送過程中，面對現場大批傳媒的鏡頭，許男突然情緒失控，並大聲呼喊「是汶汶逼我的」。檢察官在進行複訊後，認為其涉案情節重大，最終依「殺人未遂罪」正式向法院申請將他羈押。

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夏語心認出疑犯揭露曾被跟蹤多年

這宗震驚當地的割頸案曝光後，台灣女星夏語心亦有留意相關報導。當她看到新聞畫面上顯露的疑犯容貌時，感到極度震驚與恐懼：「看到新聞我真的嚇死了。」她在Threads發文表示，這名涉嫌企圖殺人的許姓男子，竟然就是多年來持續對她進行嚴重騷擾的同一人。

夏語心坦言，該名男子過去的騷擾手段令人不寒而慄。他不僅長年累月在夏語心工作的電視台門口死守，甚至到了深夜或隔天也絕不離去；更恐怖的是，他曾成功查出夏語心的住址，並在其住宅附近的巷口埋伏。除了日常起居，對方甚至查出她的私人行程，多次透過不明渠道獲取她的航班資訊，然後在機場接機大廳等候並一路尾隨。此外，她透露曾前往健身中心做運動，對方也能準確無誤地在街上現身等候，讓她與隨行教練都感到極度不安。

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夏語心曾被對方怒罵

夏語心指，早年這名男粉絲常常在電視台等她，由於她太害怕，於是請前輩載她離開，亦因此令該男粉絲錯過遇上她的機會。她表示：「他似乎就這樣等到隔天，後來他傳了樂樂長的私訊怒罵我讓他等太久。」

夏語心推測狂粉獲悉藝人行蹤手段

夏語心在貼文中推測，這類狂熱粉絲可能會透過加入臨時演員等行業群組，來刺探藝人的拍攝與工作行程。她希望藉由公開自己痛苦的被騷擾經歷，呼籲同行與大眾提高警覺、注意安全，同時也衷心祝願受傷的汶汶能早日康復。

而據台媒報導，疑犯年過52歲，長期無業，依賴高齡父母供養，是標準的「啃老族」。而且熱愛追星，據指他家中囤積了大量明星相關的雜物。

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