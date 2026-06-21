駱應鈞為大律師弟弟駱應淦戒酒 自爆離巢TVB靠高人指點拒回頭：避而不談免得尷尬

入行超過半世紀的TVB金牌綠葉駱應鈞在2019年初曾因一次心臟檢查中發現有腎石，為免因年齡而惡化，於是駱應鈞進行兩次繁複手術並住院40多日，手術後更休息四個月才完全康復，但往後駱應鈞減少幕前工作。近日駱應鈞北上工作，多次被網民野生捕獲，雖然身形消瘦不少，頸筋明顯凸顯出來，但幸好精神奕奕，氣息不錯。

駱應鈞勉勵年輕人入行要三思

日前駱應鈞鮮有接受訪問，胞弟是資深大律師駱應淦，爸爸駱存斌是在上海修讀法律系的小學校長，駱應鈞慶幸家人未有給他壓力，但仍勉勵年輕人入行要三思，譬如沒有學歷、技術，你唯有堅持，可能有機會：「你如果好有實力，不如自己做老闆捧自己，或者捧你心目中的人，因為如果你等人哋投資喺你身上，可能等好耐都會出現。」

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駱應鈞時則把事業重心轉移至國內

駱應鈞在1975年轉考無綫第5期電視藝員訓練班，畢業後人行拍過無數經典劇集，令人印象深刻的角色包括1981年《富貴榮華》的「雷力濤」、90年代《壹號皇庭》系列的「周文彬」、1994年《射鵰英雄傳》的「黃藥師」、2001年《倚天屠龍記》的「謝遜」等。到了2011年，駱應鈞離開無綫轉投王維基的香港電視網絡，接拍《警界線》、《選戰》、《導火新聞線》、《夜班》等，期間駱應鈞亦曾參與電影演出，例如《大搜查之女》、《竊聽風雲》、《拆彈專家》等等，十分多產，現時則把事業重心轉移至國內。重提在2011年離開TVB，駱應鈞說：「係公司政策令我失望，特別係每年減騷，我最記得嗰陣基本上所有人都是十個騷，第一次減到九個半，半個你還仲配合公司政策？唔共渡時艱？但之後你再續約，可能又減半個或一個。如是者十年八年下來，可能剩返六個、差唔多少四成收入，接受唔到咪離開。」駱應鈞決定離開時表現非常決絕：「高人教路唔好傾，佢哋一知你走，一出動高層同你傾就走唔到，我選避而不談，免得尷尬。」

年輕時駱應鈞曾被傳酒量驚人

年輕時駱應鈞曾被傳酒量驚人，但原來是事業失意而借酒澆愁，駱應鈞無奈地憶述：「因為在工作中找不到滿足感，只能去猜枚、飲酒，感覺好像⋯⋯原來我也可以贏的。」後來事業漸有起色，駱應鈞亦毅然決心戒酒，他透露，戒酒除了是因為事業步上軌道，更重要是不想令家人蒙羞，特別提到了自己的親弟、香港資深大律師駱應淦：「如果我因為飲酒出事就丟架，無謂令人蒙羞，我好感激家人，由我入行開始，從來冇畀過壓力，好支持我。」駱應鈞曾表示50年代粵語片演員駱恭是他的二叔：「我爸爸有6兄弟，爸爸係最大，駱恭係我二叔，佢落到嚟香港，唔係即刻入影圈，佢係教書，喺我3、4歲嘅時候先入行，即係佢入行已經40幾歲，所以係做中年角色，聽講啲人鍾意用佢。因為當時阿嫲同我爸爸住，阿叔都會返嚟探吓阿媽，嗰陣我聽佢講，佢係誇張到教書份工一個月都返唔到一日，所以佢有一個御用代課老師！二叔（拍戲）真係好忙，佢拍一年戲，多過我喺影圈拍幾十年，一定有佢嘅個人之處。」駱應鈞還說二叔很捨得花錢置裝：「可能有時因為製作費問題，劇務話佢聽要做有錢佬，要穿禮服，如果你有私伙，人哋就唔使幫你張羅，所以對佢都好大幫助，拎咗好多有錢佬角色嚟做。」

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