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第35屆首爾歌謠大獎丨ATEEZ贏最高榮譽大賞 BOYNEXTDOOR獲4獎成大贏家之一 宋仲基、高允貞擔任頒獎嘉賓

影視圈
更新時間：15:45 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-21 HKT

「第35屆首爾歌謠大獎」（Seoul Music Awards）昨晚（20日）於仁川INSPIRE Arena隆重舉行，ATEEZ力壓群雄，奪得本屆最高榮譽「大賞」，成為全場最大贏家。頒獎典禮由Super Junior成員利特、ZEROBASEONE朴建旭及KiiiKiii成員Leesol共同主持，現場星光熠熠。宋仲基、高允貞、許楠儁、金度勳等人氣演員亦應邀出席擔任頒獎嘉賓。ATEEZ榮獲大賞之餘，亦同時奪得本賞，可謂滿載而歸。

BTS贏得「韓流特別獎」

韓團BOYNEXTDOOR及李燦元各自奪得4個獎項，BOYNEXTDOOR橫掃最佳專輯、全球最佳藝人、R&B/ Hip-Hop獎及本賞；李燦元則摘下最佳藝人、人氣獎、Trot獎及本賞。ZEROBASEONE及LE SSERAFIM各奪3獎，前者囊括最佳專輯、最佳組合及本賞，後者則以最佳歌曲、全球最佳藝人及本賞報捷。ZEROBASEONE成員韓彬再奪最佳OST。此外，Super Junior捧走「K-POP全球選擇獎（組合）」、EXO成員都暻秀（D.O.）獲頒「新偶像獎」、EXO則獲「黃金復活獎」，BTS更贏得「韓流特別獎」。
 

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