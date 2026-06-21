郭珮文激瘦V面近照曝光 「最強Body」澎湃上圍大縮水 昔日玲瓏曲線消失網民感可惜

2023年落選港姐郭珮文，參選時憑著驕人的35C身材獲封「最強Body」，更一度被TVB視為新一代「咪神」重點力捧。然而風光過後，郭珮文近日在幕前的演出機會似乎有所減少，人氣及收入亦大不如前。郭珮文在社交平台分享的近照，再度成為城中熱話，不過這次的焦點，卻是她那判若兩人的纖瘦身形，昔日引以為傲的豐滿上圍更疑似「大縮水」，網民紛紛婉惜她的誇張身材，再不復見。

郭珮文穿Tube Top大騷鎖骨香肩

郭珮文分享的近照，她正身處餐廳內享受美食之旅，當天她身穿一件藍灰橫間的Tube Top，披著黑色外套，並刻意將外套拉下一邊，大方展露白滑的香肩和性感的鎖骨線條，下身則配襯黑色低腰運動褲，露出整個腹部和纖細的腰肢，臉龐已消瘦成V字臉，手臂骨瘦如柴，零贅肉的「螞蟻腰」盡現人前。

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郭珮文激瘦後上圍大縮水

照片一出，隨即引來大批網民留言，其中最多人驚嘆的是「瘦咗好多！」。與參選時的豐腴飽滿相比，如今的郭珮文完全判若兩人，骨感身形顯而易見。然而最大的亮點莫過於她今非昔比的上圍，在貼身Tube Top下，她過去那「最強Body」的玲瓏曲線消失不見，雖然性感依然，但視覺效果上與昔日的澎湃感有著明顯落差，令不少網民大感惋惜。

郭珮文於《女神配對計劃2》成身材擔當

現年24歲的郭珮文，雖然早前在港工作量一度減少，但近期積極尋求突破，除了有份參與節目《女神配對計劃2》之外，更轉戰內地市場，與公司的另一位力捧小生丁子朗合作，參演短劇《為何她們愛上我》。劇中她不乏性感演出，包括被綁起濕身、谷胸曬腿等誘惑場面，面對她的近距離進攻，對手丁子朗更顯得「硬晒軚」兼不停左閃右避，場面搞笑。

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