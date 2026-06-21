全球OTT大獎｜曾敬驊擊敗玄彬、金宣虎奪視帝 申慧善封視后 Lokman 失落男配角獎型爆行紅地氈

2026全球OTT大獎頒獎禮昨晚（20日）假釜山電影殿堂舉行，其中視帝之爭最為激烈，最終由台灣男星曾敬驊憑《如果我不曾見過太陽》，以黑馬姿態擊敗玄彬、金宣虎、宋威龍、竹內涼真等強勁對手奪獎。曾敬驊領獎致辭時除感謝劇組所有工作人員和全球OTT大獎，亦感性地勉勵所有為演藝理想奮鬥的同路人：「表演這條路上還有很多的可能性，不要放棄藝術，謝謝大家。」

申慧善未來會努力

至於最佳女主角則由申慧善憑《莎拉的真偽人生》封后，打敗金裕貞、朴寶英及柴咲幸等對手。申慧善領獎時表示她飾演的金莎拉是個擁有多面貌的複雜角色，不能光靠她一個人塑造出來，故此她特別感謝導演、編劇及所有工作人員，最後更不忘說道：「未來我會像金莎拉一樣努力，謝謝大家。」最佳男配角方面，我們熟悉的MIRROR隊長楊樂文（Lokman）雖憑ViuTV劇集《存酒人》入圍此獎項，但最終他與目黑蓮、鄧凱、金建宇均被《韓國製造》的鄭星一擊敗。最佳女配角則由Nana（林珍娜）憑《權欲之巔》奪獎。

宋威龍拿貓紙以韓語向粉絲致謝

此外，竇靖童亦憑《她的生存之道》與《愛麻夫人熱映中》的方效潾齊獲封最佳女新人；《逐玉》田曦薇和《驕陽似我》宋威龍則雙雙奪得人氣獎，宋威龍得獎致辭時更拿出貓紙以韓語向當地粉絲致謝，誠意可嘉。而內地導演李雪則憑《生命樹》，與《韓國製造》禹民鎬同奪最佳導演獎。而終極大獎最佳創意獎由韓劇《你和其餘的一切》奪得；2大影后全度妍和金高恩合演的《認罪之罪》亦奪得最佳OTT原創和最佳編劇2項大獎；最佳真人騷及綜藝騷獎則由日本真人騷節目《不良一族尋愛記》奪得。