父親節丨群星窩心慶祝星級家庭照逐張睇 羅子溢被可愛仔女冧爆 曹永廉憶亡父用命養家

今日（21日）是父親節，身為子女當然不忘在這一日與爸爸慶祝，又或者貼合照在社交平台分享與爸爸之間的故事。近日羅子溢忙於拍TVB劇集《警是個大佬》，期間大女「小珍珠」羅翊心（Hera）和兒子Eden去了現場探班，兩個小朋友萌爆的舉動，融化了不少網民心。

羅子溢是船長送仔女到目的地

羅子溢今日在IG貼上一對寶貝的探班相與及「小珍珠」親手繪畫的父親節留言：「喺拍攝期間太太帶咗小朋友嚟探我班，小朋友對我受傷嘅妝好好奇。今日收到心心送畀爸爸嘅禮物，其中一樣係一架船，我同心心講，爸爸媽媽係你哋嘅船長，你哋係我哋嘅乘客，目的地係你哋嘅夢想，我哋會載你地去到夢想嘅目的地！辛苦老婆喺我拍攝嘅時候照顧小朋友又照顧屋企，而家到你開工拍攝！加油。」

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混血機師麥大力晒餅印爸爸合照

楊茜堯亦有在老公羅子溢的發文留言：「Happy Father's Day, my dear ，希望你呢個船長日日健康開心。」歌手林奕匡亦貼上兒子的相片說：有了你，日日都咁快樂，日日都係父親節嘅感覺。但今日我只有一個願望就係希望你健康快樂，每次你生病爸爸都會好心痛，尤其是當我要工作而又唔能夠喺你身邊照顧你，祝天下間嘅父親，父親節快樂。」

麥大力周柏豪晒家庭照感謝父親

前TVB藝人、混血機師麥大力（Derek）貼上與爸爸的相片說：「21歲那年，我為了考取私人飛行執照（PPL）而努力，你和媽媽每次都開車送我去上飛行課。 18年後，無論甚麼情況，你仍然開車送我去機場，唯一的區別是我現在駕駛的飛機，從倫敦飛往香港。你永遠是我的兒子！ 爸爸，我愛你，就像你常說的，我會讓這面旗幟繼續飄揚。天空再見！ （我的老爸，最初的M機長）」

周柏豪則貼上爸爸和孫子的合照說：「大海從不喧鬧，默默托舉小船前行，就像父親從不說愛，卻撐起我所有遠航，願我們每天都健康快樂。」樂瞳貼上與餅印爸爸一同演出的微電影說：「父親節獻禮，感謝我老竇深情真摯的演出，祝天下爸爸父親節快樂，佢第一次拍嘢，我都好surprise、好自然同埋佢仲記對白好過我。」林德信的太太亦貼上父女相說：「爸爸，謝謝你一直陪伴在我們身邊，給我們關愛和耐心，這種感覺就像漣漪 爸爸，我們永遠支持你！」

而陳琪也在facebook分享父女合照，留言表示：「Happy father's day，身體健康！天天都是父親節！」不少網民看到他們的合照，都表示二人相當似樣。

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曹永廉爸爸離世多年

曹永廉的爸爸雖然離世多年，不過他至今仍非常掛念，今日他貼上與爸爸的合照說：「我對爸爸最深刻嘅記憶，係佢一直為屋企搏命。細個嗰陣屋企窮，窮到爸爸連『攰』都冇資格講。日頭做一份工，夜晚仲要去睇地盤。人哋返屋企瞓覺，佢就喺工地嗰間簡陋木屋過夜。我幾歲嗰陣，佢都帶過我去。以前細個唔識，只記得間木屋好細，風扇好嘈，天氣好熱。大個之後先明，原來嗰啲年，係爸爸用條命撐起我哋四兄弟。後來有一次，我陪佢去醫院，先知道佢已經辛苦到胃出血。嗰一刻我先發現，原來爸爸唔係唔攰，只係佢唔敢倒低。到而家輪到我自己做人爸爸，有時覺得辛苦，但一諗返起佢當年，我就覺得自己根本唔算乜。雖然爸爸離開咗好多年，我到而家都仲係好掛住佢。有時只係一個地盤、一把風扇、一間木屋，都會突然令我諗起佢。如果你哋嘅爸爸仲喺身邊，記得多啲陪下佢，多啲同佢講嘢，多啲望清楚佢嘅樣。因為有一日你會發現，你最想見嘅人，已經只可以喺回憶入面見。」

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