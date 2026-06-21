吳婉芳大仔胡智略被爆追豪門學霸招數 老婆霍詠盈晒貓狗曝光豪宅 落地大玻璃外望開揚山景

吳婉芳長子胡智略與老婆霍詠盈一向愛錫家中的寵物，把牠們視為家人。日前霍詠盈在社交平台發文，悼念離世的愛貓Winter：「請你放心，我會一直在他身邊陪伴他，他晚上肩膀的空缺我會替你守護著」，字裡行間流露出對毛孩的愛與不捨。她更笑指Winter是幫助胡智略追女仔的「秘密武器」。其實霍詠盈過去都不時分享愛寵的照片及影片，而近日她分享的貓狗照，就意外令其簡約而開闊的豪宅內部曝光，引起網民關注。

霍詠盈與胡智略愛巢曝光

照片中可見，霍詠盈與胡智略的愛巢設計簡潔，空間感十足。其中一張照片背景是落地大玻璃窗，窗外綠意盎然，窗前則有垂地窗簾，佈置高雅。另一張照片則拍到室內樓梯，顯示住宅為複式設計。夫妻二人與愛貓愛犬在窗邊留下溫馨合影，雖然照片為黑白，但仍能感受到他們一家人的溫暖。

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霍詠盈與胡智略郎才女貌

霍詠盈的祖父為已故全國政協副主席霍英東，她本人亦是高學歷學霸，持有碩士學位。其丈夫胡智略則是1986年香港小姐亞軍吳婉芳的大仔，二人郎才女貌，婚姻生活一直備受注目。胡智略亦曾分享與愛寵的合照，可見他對小動物的鍾愛。

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霍詠盈悼念愛貓不忘放閃

霍詠盈在悼文寫道，Winter的出現是一場「落魄窮途的偶遇」，感謝愛貓給予機會讓他們去愛，並成為牠生命中「第一個信得過的生命」。她更甜蜜地提到，Winter就是胡智略口中「『要不要來我家看貓』的那個貓，他追到老婆你實在功不可沒！」流露出夫妻間的甜蜜往事。字裡行間充滿對Winter的思念，令不少網民動容，紛紛留言安慰。

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