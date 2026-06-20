陳可辛「力數」周迅單純天真兼戀愛腦 遭老拍檔林愛華投訴難服侍

剛於成都殺科新片《明天，會更好》的華語影壇著名導演陳可辛，經過連續32組chur爆拍攝，能夠比預期早五日殺科完成拍攝兼開始進入通宵剪片階段，就是為了趕上出席昨日香港電影資料館「星級影談」系列最後一個活動，本來他以為自己不能出席，但因為活動是放映了其2005年的華麗歌舞巨作《如果·愛》，這部戲是陳可辛第一部在中國內地拍攝的電影，對他來說別具意義，所以能夠趕回港半日很開心。「我都無諗過我仲chur到32組拍完一部排咗40組嘅戲，感覺好似番返去UFO年代拍《風塵三俠》《金枝玉葉》嘅狀態咁，成個人都好亢奮，趕得切返嚟半日，跟住又飛番去做後期嗱。」昨日活動陳可辛更特別邀請了與他合作無間的編劇林愛華作為驚喜嘉賓現身映後談，兩位老拍檔在台上分享當年拍攝幕後故事。

重看《如果·愛》感觸大

在映後談中，陳可辛指自己相隔多年重看《如果·愛》感受很深，「隔咗好耐無睇呢套戲，今日睇返好感觸，特別係當時北京因為要準備2008奧運，所以成個北京會大執大改。我哋2004年第一次去北京拍呢套戲，周圍都係改建嘅地盤，滿天都係建築吊臂，好多廢墟同埋空置咗嘅廠。去到見到啲廢墟覺得好靚，好有質感好好睇，但因為好多嘢都喺嗰陣時開始拆，所以嗰時係一路拆一路拍，我哋就keep住追呢啲景嚟拍，戲入面嘅北京，就係依家最旺嘅三里屯SOHO區。都慶幸自己有見過上一代人講嘅『老北京』，亦都多謝電影，我哋用菲林紀錄到嗰個時代喺呢部戲入面。」

他亦大膽直言不喜歡歌舞片，但偏偏歌舞片可以令他直白講出心聲「因為我好鍾意好多嘢都講得好白，而喺創作過程有歌舞呢樣嘢，平時喺對白講唔到好白，就可以用歌入面嘅歌詞幫演員做心聲唱出嚟。寫劇本時就發覺好得心應手，因為用咗歌舞片呢個形式，之前成日俾人鬧我太白，依家可以攞正牌講出嚟，無人會再鬧啦。」

林愛華寫《如果·愛》超二十稿

當編劇林愛華分享與陳可辛的創作歷程時大嗌痛苦，寫《如果·愛》超過二十稿，「其實喺UFO時，李志毅已經同我講過話陳可辛今日同你講黑，其實可能係白，然後聽朝就會將白轉返黑。同佢寫嘢就唔好跟車太貼，因為佢係好鍾意傾劇本，所以佢係會不停咁變。咁唯有靠自己了解佢有乜要求，或者我可以寫啲乜，然後度身訂造俾佢。因為佢係不停咁變，《如果·愛》我差不多寫咗超過二十稿。我記得後尾寫到一個地步已經要放棄，因為所有version都寫哂出嚟，唔知可以再寫乜出嚟。佢好追求精益求精，就好似唧牙膏咁要唧到最盡，所以變咗你幫佢寫劇本係好痛苦。」

提起《如果·愛》女主角周迅，相隔21年陳可辛再與她合作新片《明天，會更好》，陳可辛大爆與周迅認識21年，到現在依然太單純天真兼戀愛腦！「本身我心目中係想要一個寫實啲，更加血淋淋嘅《甜蜜蜜》，《如果·愛》周迅演個角色要再狠心啲功利啲，但佢演嘅時候都係演得好愛個男主角，唔夠狠。其中戲入面有一幕佢跳上巴士同金城武道別，明明應該係要頭也不回，咁先至係我心目中嘅蛇蠍美人(Femme Fatale)，點知拍極佢係都要回頭望，仲問我點解唔可以咁愛佢，真係俾佢吹漲。所以啱啱殺科套戲《明天，會更好》，同佢傾返呢件事，我覺得佢都多咗經歷，應該唔再係我以前識嘅咁天真。點知佢真係唔係講一套做一套，佢真係咁樣，直到依家呢個年紀，隔咗21年之後佢都仲係咁單純天真，我真係服咗佢。」

《如果·愛》是陳可辛與金城武首次合作，亦因為這部戲令二人成為好朋友，「金城武係一開始就諗到佢做男主角。因為由金城武好後生嗰時開始，已經好少有啲小鮮肉係連我哋男人都覺得好睇。同埋因為我唔識拍啲二十幾歲後生仔嘅故事。所以就一路等，等到佢過咗三十歲就俾寫呢個角色俾佢。」