秦沛孫女滿月外貌集合全家優良基因 姜文杰晒B女臉圓圓可愛影片 新抱：睇極都唔厭

秦沛的長子姜文杰與太太李泳淇（Rain）的女兒「小姜蓉」轉眼間已滿月！新手爸媽難掩喜悅，昨日（20日）分別在IG分享了多張照片和影片，慶祝女兒滿月之喜。在其中一張溫馨合照中，一家三口穿上同款綠色親子裝，姜文杰與李泳淇一左一右，同時嘟嘴親吻抱在懷中的「小姜蓉」，場面充滿愛。姜文杰在帖文中感性地寫道：「呢張相我哋特意換上了親子裝，紀錄了我們一家三口回家後的第一次合照。啊，原來有新生命加入一個家庭，大概就是這個樣子了。」字裏行間流露出滿滿的幸福感。

秦沛孫女每日變樣集齊家人神髓

從照片及影片中可見，小姜蓉雖然被父母用墨鏡圖案遮住眼睛，但依然難掩可愛的模樣。她頭髮烏黑濃密，臉頰飽滿圓潤，小嘴與爺爺秦沛更有幾分相似。秦沛新抱在帖文中都提到，小姜蓉的樣子每天都在變化，時而像爺爺秦沛，時而像爸爸姜文杰，有時又像媽媽李泳淇，甚至連太婆的影子都有，可見她集合了全家人的優良基因。姜文杰與李泳淇甜蜜地表示：「每日睇佢蝦蝦蝦（笑），睇極都唔厭。」夫妻二人都完全沉醉在照顧女兒的喜悅中。

相關閱讀：秦沛抱孫女「小姜蓉」父愛爆發 粉嫩面珠墩超精靈 姜文杰感觸謝老竇：感受對我嗰份愛

姜文杰夫婦做新手爸媽辛苦又幸福

初為人父人母，挑戰自然不少。姜文杰坦言：「新手爸媽這個月的挑戰真不簡單」，但他同時感激太太的付出，大讚她是「完美媽媽」。而李泳淇也分享了作為新手媽媽的經歷，包括荷爾蒙的影響等，並感謝「神隊友」老公。雖然兩人不約而同地表示這段日子雖然辛苦，但也高呼「好幸福」。他們深情地記錄下成為父母後的點滴感受，一家人的溫馨互動，感動了不少網民，紛紛留言送上祝福。

相關閱讀：80歲秦沛做爺爺 姜文杰晒一家三口相宣布女兒「小姜蓉」出世 面珠墩飽滿勁可愛