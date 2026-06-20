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前新聞主播陳書君感嘆終於自由 疑長文轟是非精 被稱「Gay界靚仔」反諷網民理解能力

影視圈
更新時間：20:30 2026-06-20 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-20 HKT

有線新聞前主播陳書君自離開主播台後，一直未公布事業路向，一度有網民好奇他是否會過檔其他電視台繼續報新聞。他今日（20日）於社交平台Instagram上載最新照片，相中他身穿筆挺綠色西裝，手持咪高峰，站在一個佈滿白色鮮花的典禮拱門下，疑似已成功轉型，開展其婚禮司儀事業。他在帖文中寫道：「我今天終於是徹底自由了，這場大型的人間渡劫功德圓滿，順利出關，不用再配合演自我感動的爛戲了。」字裡行間流露出如釋重負的心情，似乎對新生活非常期待。

陳書君曾出Po尋求工作機會

其實陳書君離職後，曾一度在網上公開尋求工作機會，表示自己暫不打算做全職工作，希望以自由身嘗試更多可能性，並表明「我面皮夠厚」，歡迎各種合作。今日的發文，似乎印證他已找到新的事業方向，並對過去的工作有所感悟，續指：「希望我過得很好，而別人怎樣繼續在自導自演的狹隘世界裡稱王稱霸，一概與我無關，我要去過真正寬廣的人生了。」

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陳書君疑發文反擊「是非精」？

然而，轉型之路或非一帆風順。陳書君近日曾在Instagram發表長文，措辭強硬地不點名批評有人「多管閒事」，暗斥對方「靠那點貧瘠的見識，就能隨便撼動別人的專業版圖」，並警告：「要不是真把我逼到要出手還擊，接下來發生的精彩場面，絕對是你那點貧乏的腦容量想像不到的。」由於帖文未有明言細節，有網民誤以為他因年初公開與男友訂婚的性取向而遭受歧視，留言安慰道：「唔係呀，你係gay界入面算靚仔。」此留言卻引來陳書君親自回應：「你係咪有理解問題。」看似對該網民的揣測感到不滿。

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陳書君公開性取向年初與男友訂婚

陳書君於今年初勇敢公開性取向，並宣布與男友訂婚，獲得不少祝福。如今離開新聞界，開拓事業新路向，雖然過程中遇到小風波，但從他最新的帖文可見，他已決心放下過去，專注開展人生新一頁。

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