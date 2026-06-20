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周秀娜拍《大分瓶》與AK輸賭　爆笑自揭要洗手間「裝假狗」 與鄧麗欣關係複雜亦師亦友

影視圈
更新時間：19:15 2026-06-20 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-20 HKT

周秀娜今日（20日）與導演湯仲升、保齡球手楊偉基及李詠茵等出席電影《大分瓶》映後分享會，娜姐指拍之前其實每個演員有找教練練習10堂打保齡球作準備，她指雖然之前也有玩過保齡球，但對賽例、知識、姿勢等也不太認識，要到上完堂之後才知道，又笑指就算上完堂，自己也未能打到全中。

周秀娜為角色試不同髮型

娜姐指今次戲中也有很多難忘的片段，例如是試造型的時候，髮型方面就因要配合角色性格，所以試了很多款，另外跟AK江𤒹生輸賭、輸了後要被對方剪衫的一場戲也很難忘，她指拍攝時在凌晨，天氣也很凍，途中也要去洗手間「裝假狗」：「因為導演好想剪開先快啲睇到，當然唔係導演自己同我講，係女服裝話出快啲個鏡頭就見到咁樣。」而在電影後段與另一女主角鄧麗欣（Stephy）和解的片段亦印象深刻：「我覺得對於個角色自己，同埋對佢一個又愛又恨嘅對手嘅一種和解同釋放。我自己覺得所以呢一場嘅對白同埋嗰場戲都好深刻。」

周秀娜視Stephy為假想敵

娜姐指戲中與Stephy是屬於雙方也很了解對方，看劇本時覺得自己的角色是受爸爸影響，所以一直想得到對方認同，但後來爸爸卻認同了Stephy，所以把對方認作是自己的假想敵，但實際是她當成一個目標：「如果冇一個人係可以同自己一齊去行一齊去競爭嘅話，其實人生都幾冇意思。所以江璧君（周秀娜飾）同馮燕青（Stephy飾）我覺得兩個人係亦師亦友，同埋又愛又恨嘅關係。」

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