馬海倫透露《開心速遞》尚餘兩輪拍攝 歐瑞偉望觀眾新舊劇都要支持 關曜儁「四年抱三」想追第四胎

馬海倫、歐瑞偉與關曜儁接受訪問時，Helen姐表示虛擬運動對長者益處甚大，自己一向勤於運動亦不禁喘氣，即使長者行動不便、雙腳力量不足，都可以坐在室內安全進行運動。處境喜劇《愛．回家之開心速遞》即將結束，馬海倫透露今日稍後時間將與歐瑞偉返回電視城繼續拍攝：「未到大結局，仲有兩輪左右先到。（將會參與新一輯？）未知道，未打聽到，通常都要過冷河期！唔知要幾耐。」歐瑞偉回應指未知新劇參演安排，但答謝觀眾多年來的支持與愛戴：「新劇容後再講，不過希望無論新嘅、舊嘅大家都要多多支持！」

關曜儁放假湊仔忙過返工

關曜儁早前與太太迎來第三胎，笑言假日湊仔比返工更忙碌：「我一放假老婆就會將餵奶、換片全部交畀我做！」表示目前已經四年抱三，其實符合原定生育計劃：「計劃初步完成，老婆好似想生多個！（曾打算結紥？）我而家慫恿緊佢，佢都有啲心郁郁咁。我應承咗佢如果生埋第四個，我就真係紥喇！」更大開玩笑指長女與幼子樣貌酷似太太，長子則似自己：「好想試下生埋第四個睇下係咪似我！」關曜儁表示一向喜歡家庭氣氛熱鬧，子女互相照顧景象亦非常幸福：「大女爭住幫手換片，自己換完會幫埋二佬換埋，都幾搞笑！」