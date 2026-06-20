韓馬利爆杜燕歌嚴重腸胃炎身體虛弱 跟陳敏兒曾合作處境劇關係要好 與鍾景輝先後離世感惋惜

韓馬利、馬海倫、歐瑞偉與關曜儁（Leo）今日（20日）出席「SMART跨代虛擬運動大賽2026」啟動禮，率先體驗全新虛擬運動對體適能與健康的益處，適逢端午節翌日四位藝員更親身參加虛擬龍舟競渡，並由歐瑞偉成功領航奪冠。

韓馬利單獨過端午節

韓馬利受訪透露丈夫杜燕歌昨日來港工作，自己單獨於中山住所度過端午節，因此未有應節活動或吃糭過節：「平時好少特別過節日，加上我唔食得糭，所以冇乜心機過端午。」早前有報道指杜燕歌身體抱恙，韓馬利表示丈夫患上腸胃炎：「唔知佢食錯乜嘢，腸胃炎肚痾好耐，身體就好虛弱，食極藥都止唔到。」及後經朋友介紹新藥物，服用後才成功痊癒。

韓馬利出席陳敏兒下周安息禮拜

陳敏兒上周離世，曾合作處境劇集《愛生事家庭》等作品的韓馬利，坦言心情十分難過：「佢好看得透生死，但都一定會難過、唔捨得，但大家始終都會喺天家重聚，最緊要唔好辛苦。」嘆指近日許多圈中舊識相繼離世，心情難免沉重，將盡力安排時間出席陳敏兒下周安息禮拜，並唏噓透露最後見面場合：「最後一次見係智叔（廖啟智）喪禮。之後各有各忙，我又搬上內地住，大家就少聯絡，只係偶然傳訊息互相問候。」韓馬利又憶述當年於電視台合作，每星期見面兩三次關係要好：「以前大家未結婚成日一齊，之後敏兒結婚又有小朋友，屋企又發生好多事，大家都有喺佢身邊陪佢一齊度過。」最後慨嘆鍾景輝亦先後離世，感到非常惋惜。