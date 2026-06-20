43歲安妮夏菲維懷孕將迎第三胎 驚喜拍片晒孕肚 曾歷流產之痛克服不孕

43歲荷里活女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）宣佈懷孕！昨日（19日）安妮夏菲維親自透過社交平台正式公布懷有第三胎的喜訊，讓全球粉絲相當驚喜。安妮夏菲維懷孕的好消息一傳出，立刻獲得曾一手捧紅她的迪士尼（Disney）、名模Gigi Hadid和金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）等名人熱烈留言祝賀。

安妮夏菲維驚喜拍片晒明顯孕肚

安妮夏菲維昨日在IG發布了一段驚喜短片，片中的安妮夏菲維慢慢走到鏡頭前、雙手交抱掩着小腹，接着安妮夏菲維鬆開雙手大方展示微隆的腹部，並展開燦爛的笑容，最後開心地走出鏡頭外。安妮夏菲維在片段中特別配上騷靈女歌手Barbara Lewis的歌曲《Baby, I'm Yours》，藉此向大眾宣布懷孕喜訊。

其實早於周三（17日），正與家人在法國南部聖特羅佩半島度假的安妮夏菲維已被拍到孕照。當時安妮夏菲維與丈夫Adam Shulman帶着兒子們聯同友人到海灘游泳，身穿比堅尼的安妮夏菲維雖以毛巾圍着腹部，但孕肚已經十分明顯。外界估計因為剛好被傳媒拍到，安妮夏菲維索性在此時親自報喜。

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安妮夏菲維懷孕神采飛揚挺肚宣傳新作

這項喜訊傳出後，外界均大表驚訝，事關之前安妮夏菲維連月來為宣傳電影《穿Prada的惡魔2》和《Mother Mary》幾乎跑勻全世界。當時安妮夏菲維不但未覺正處於懷孕狀態，在行程緊密、舟車勞頓之下仍然神采飛揚，看來完全沒有懷孕初期的不適徵狀。而今年安妮夏菲維的行程特別忙碌，接着下來安妮夏菲維還有《奧德賽》、《末世橡樹街》及《Verity》等3部新作將於7月、8月及10月上映，相信這位神奇媽媽屆時也會挺着孕肚去跑宣傳。

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安妮夏菲維曾受不孕與流產之苦

安妮夏菲維與珠寶設計師老公Adam Shulman於2012年結婚，婚後育有兩名兒子Jonathan和Jack。不過，安妮夏菲維於2024年接受《Vanity Fair》訪問時，就自爆在生下2名兒子之前曾受不孕和流產之苦。

此前安妮夏菲維也曾在社交平台發文，暖心安慰同樣受不育及流產困擾的女士們，安妮夏菲維寫道：「對於所有正在經歷不孕和流產之痛的人們，我想讓你們知道，我的經歷也不輕鬆。祝你們一切安好。」如今安妮夏菲維不但克服不孕問題，更在43歲的年紀順利懷上第三胎，不少網民都表示好勵志！

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