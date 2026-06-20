黎諾懿暑假停工陪家人 「小春雞」精明計數追討23萬利是 預告舉家赴大馬出席楊明莊思明婚禮

黎諾懿今日（20日）攜同大仔「小春雞」黎峰睿到室內親子遊樂場出席奶粉品牌活動，作為兩子之父在現場示範沖奶粉，炮製過程手法純熟父愛滿瀉。黎諾懿受訪時分享父子相處，指夏季天氣炎熱下會在戶外及室內活動中取得平衡，在遊樂場放電之餘亦會帶兒子出海釣魚，笑指「小春雞」雖然未曾學習釣魚技巧，卻非常享受過程。

黎諾懿讚「小春雞」有義氣

黎諾懿日前度過46歲生日，透露吃快餐炸雞慶祝的父子傳統未能成事：「佢好乖每年都請我食，仲負責上網搵間餐廳喺邊到，點知去到已經結業，於是搵另一間，去到又發現結業。咁唯有食其他嘢啦，點知食到佢唔舒服。」表示大仔稍微康復便陪自己出席活動極有義氣。小春雞雖然每年請黎諾懿食炸雞，但早前活用數學乘法向爸爸「追討」利是錢卻數額驚人，小春雞更在父親受訪時乘機「加價」，笑指：「用今年利是錢乘9年，23萬！我每年都有幾萬！」黎諾懿當場哭笑不得，沒好氣地表示大仔計算電玩遊戲金幣時數更精叻。

黎諾懿一家四口去日本旅行

臨近暑假，黎諾懿透露暫停一切節目拍攝，皆因早前出埠拍攝太密集，將安排時間陪伴家人，一家四口將到日本旅遊，全因大仔要求：「佢話想浸溫泉！唉⋯⋯由得佢夏天浸溫泉啦！」並將會帶同兩子再飛到馬來西亞，出席楊明與莊思明的婚禮：「因為當年拍《愛．回家》大家睇住佢哋出世，成日去阿楊、思明屋企一齊玩，睇住佢哋大。」