莫家淦帶兒子參觀「認識家國同心慶回歸」畫展 歌聲助慶宣揚防罪訊息 練樂儀到場支持青年藝術創作

為慶祝香港回歸祖國29周年及端午佳節，由亞洲教育科技文化基金會聯合多個內地及香港機構合辦的「認識家國同心慶回歸」川渝‧童真童趣．合川兒童畫視界香港巡展暨防罪・愛港繪畫比賽得獎作品展，昨日（19日）於葵芳新都會廣場L3中庭舉行盛大開幕禮。一邊帶市民欣賞重慶合川特色童畫，一邊透過學童畫作推廣防罪防騙知識，以藝術搭建兩地文化橋樑，弘揚家國情懷，邀得藝術文化界嘉賓、社會賢達及一眾藝人出席見證盛事。

翟威廉與街坊問答互動

活動安排多位藝人現場獻唱助興。由鄧依婷、賴彥妤及莫家淦演繹歌曲，動人旋律為開幕禮增添熱鬧氣氛，現場觀眾掌聲不斷，不少市民駐足觀賞表演及打卡留影。藝人練樂儀亦到場出席支持青年藝術創作。翟威廉則結合警方的防罪防騙宣傳與現場街坊進行問答互動，氣氛熱烈。

另一部份為「防罪•愛港繪畫比賽」作品展，由主辦方聯同葵青警區合辦，向葵青區中小學生徵集原創畫作。參賽學生化身社區安全宣傳大使，透過童真畫筆演繹防騙防罪議題，將「全民防罪•守護萬家」理念融入藝術創作，透過展覽推動警民同心共建平安葵青。





活動詳情：



日期︰ 2026 年 6 月 19 日(五)至 6 月 25 日 (四)

時間：10:00 - 22:00

地點 ︰ 葵芳新都會廣場L3中庭

(*6月20日至24日設置香港警務處防騙吉祥物「提子」裝置讓市民打卡贏取小禮物)

