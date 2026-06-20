任賢齊夫婦擲近7000萬買淺水灣豪宅慶祝60歲 傳身家達5億多地置業版圖曝光

台灣男星任賢齊（小齊）入行逾30年，一直作影視歌三棲發展，吸金力超強。下周二（23日）「登六」的任賢齊，近日傳出與太太陳則妤（Tina）豪擲6,880萬元，購入位於淺水灣的豪宅，似乎是作為60歲的生日禮物。

任賢齊單位造價逆市創佳績

近日有市場消息傳出，任賢齊夫婦以公司名義購入淺水灣豪宅BELGRAVIA，一個低層四房連車位的單位，實呎高達約3.1萬元。據悉，任賢齊今次買入的豪宅低層B室，實用面積達2,197平方呎，採四房雙套間隔，空間極度寬敞。

任賢齊新居多猛人鄰居

BELGRAVIA位於淺水灣南灣道57號，雖然早於1989年入伙，全幢僅提供50個單位，但由於私隱度極高，且坐擁開揚景觀，一直深受城中富豪及名人追捧。據了解，內地影帝陳道明相關人士，以及老牌發展商裕泰興家族成員均是該屋苑的業主。

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任賢齊多年來活躍於演藝圈，近年參演票房突破1億港元的電影《九龍城寨之圍城》外，又有話題作《風林火山》，其《齊跡2026》界巡迴演唱會已在今年展開，最近正在內地巡演。有傳任賢齊的身家高達5.43億港元，是圈中實力雄厚的隱形富豪。

任賢齊鍾情買磚頭

任賢齊對香港置業一向情有獨鍾，更是投資高手，在多地擁有房產，早在1996年曾買入何文田豪宅區地皮，一買一賣便賺逾2,000萬港元，2010年已跟太太斥資約890萬元，購入黃竹坑商廈南匯廣場A座3個單位。在上海、長沙置業的任賢齊，去年曾傳出豪氣掃青島「一整條街」的房產，最終被其經理人否認。

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