姜濤澳門巡唱最終站大叫不捨 邀炎明熹做嘉賓 : 唱過翻尋味 澄清與小豬台上咀嘴無夾過

姜濤一連3場《 “LAVA” LIVE TOUR 2026 - MACAU 》世界巡迴演唱會今晚（19日）在澳門舉行頭場，開騷前，一眾「姜糖」（粉絲暱稱）拍手大叫「姜濤」。

姜濤稱很久沒開騷所以好攰

身穿紅色外套黑色褲的姜濤在台下彈上台，甫開場他即跳唱多首快歌，當中包括《LAVA》、《白果》及《Master Class》等，來到巡迴壓軸場，姜濤亦high爆叫大家企起身。跳唱完多首歌後，姜濤先開口跟大家打招呼，他歡迎大家來到巡迴最後一站，又笑言很久沒開騷所以好攰，而他又講笑指因今日端午節，所以演唱會差不多完結，大家可回家食粽：「我想講我頭先跳《鏡中鏡》嘅時候真係有呢個感覺，好攰！講笑，大家咁俾面喺咁重要嘅節日嚟撐我場，我一定俾足最好嘅表現，希望畀大家好好地過呢個節日。」再跳唱多首歌後，姜濤指一邊唱歌一邊食到自己的汗，覺得好咸，又謂自己早前宣布唔出歌但唔代表唔做，現在多了獨處時間，希望自己能在這段時間有長進，下年再給大家的音樂是希望對得住呢年時間。

姜濤被Gigi大叫救命嚇親

在演出完《Every Single Time》後，姜濤與女舞蹈員跳辣身舞，之後兩人一起降到台下，再升上來的時候，已由女舞蹈員換成嘉賓炎明熹（Gigi），而Gigi更攞了兩隻粽上台表示要送給姜濤，她表示姜濤可以跟粽做朋友，這樣就會變「姜粽」，之後Gigi又指是「粽經理」，搞到姜濤不知道可以說什麼，他隨後說：「我哋兩個傾偈真係會好夾，佢哋好驚，好多人都話好擔心我同你傾偈… 但我都帶動呢個氣氛嘅，所以唔使擔心。」不過講完後姜濤笑言這一part好長，之後兩人合唱《愛不單行》，而正當姜濤準備落台讓Gigi表演時，Gigi即大叫救命，姜濤也隨即問她發生什麼事，Gigi表示自己「傻傻哋」，又指兩人雖然合唱過，但還是會緊張。

姜濤跳唱《對你愛不完》

姜濤在演唱會上又提到好開心早前去了偶像羅志祥（小豬）演唱會，覺得就算當時什麼都不做也會覺得好開心，而早幾日自己也同對方傾電話，他指小豬有叫他彈跳要高點，又教他很多技巧，很感謝對方，姜濤又透露現在正做國語歌，希望大家下年會多多支持。姜濤換上灰啡色西裝繼續唱，不過甫現身即怕醜笑說：「突然覺得呢件（西裝）太Deep」，搞到全場狂笑。而他跳唱完郭富城經典歌《對你愛不完》，成頭汗的姜濤即坐低狂喘氣，他解釋唱首歌是因為見過大家好熱情澎湃，所以覺得一定要唱，又謂這是自己最尊敬一位前輩的一首歌，希望這精神可以一代一代傳落去。演唱會最後，姜濤唱出《愛情簽證申請》和《蒙着嘴說愛你》。

姜濤收炎明熹手寫道歉信

姜濤在完騷後受訪，他指今次是巡迴演唱會最後一站，自己也有不捨，因為做完之後所有事情也要重新再來過：「會唔捨得，好似自己小朋友咁，係每個人嘅心血。」又謂之前因某些事情令演唱會有改動，這一次就實現返最原本的舞台效果和感覺，還完度有七至九成，提到請炎明熹擔任嘉賓，他表示是「唱過翻尋味」，更坦言Gigi無論聲線與舞台感也是自己很欣賞的歌手：「佢頭先好得意，佢話佢唱嘅過程中冇唱到一段嘢，其實好小事，我諗觀眾睇唔出，但佢特登手寫一封信同我say sorry，我未得閒覆佢，但我而家正式喺度同炎小姐講唔緊要，好小事，但睇得出佢好認真。」又指Gigi稱自己為姜先生，自己則叫她做炎小姐，問到兩人是否有機會推合唱歌？姜濤說：「相信有機會一定都想，希望以後睇吓有冇呢個緣份。」至於為何不安排兩人再「近距離」接觸，姜濤表示經常出現不是太好：「有啲距離好啲，上次都有嚇親嘅，同埋今次表演唔啱呢個方式。」姜濤又指當Gigi叫他做姜粽這個gag確實有點夾硬來，但也很開心，因每一次請嘉賓都期待他們帶來的驚喜，至於跟Gigi不能近距離接觸，但偶像是羅志祥就可以？他說：「係喇，冇錯，呢個就係偶像嘅魅力，（當日咀嘴係咪冇夾過？）冇，都係一個誤會，都係天時地利人和，佢應該唔係錫我，佢自己都嚇親，佢一掂我，我下意識望住佢，咁啱我又擰轉個頭…（嚇親多，定係開心多？）一開頭嚇親，後尾都開心嘅！」姜濤又謂這除了是自己的舞台初吻外，應該也是小豬的舞台初吻。

姜濤不敢拜郭富城為師

提到他剛才唱郭富城的《對你愛不完》，姜濤表示因為之前在MIRROR粉絲聚會中，雖然已經都很攰，但一播這首歌全場好high，發現這首歌的現場效果原來很好，證明這首歌的經典，至於是否也視郭富城為師傅？姜濤口窒窒說：「拜師都唔敢拜！佢係我哋嘅神！因為小豬都係模仿郭富城前輩，我又模仿小豬，應該冇乜人想模仿我。」另外，提到擔任小豬演唱會嘉賓，這次是MIRROR演唱會發生意外後，姜濤首次重回紅館舞台，他坦言當日去到紅館自己也有行一圈，問到有什麼感覺？姜濤坦言感覺很不同：「好特別，小豬都有講，係一個好有標誌性嘅場地，對每個藝人嚟講都係一個好高門檻嘅地方。（希望將來有機會再踏紅館？）我覺得睇緣份睇安排，我哋話唔到事，但有機會我哋都會做好每一個地方嘅表演。」