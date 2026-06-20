廖子妤第一次填詞描繪《夜王》Mimi卑微愛意 同唱作女歌手iii合推單曲《一廂情願》

近期憑電影《像我這樣的愛情》榮獲影后殊榮的廖子妤（Fish）與香港獨立唱作女歌手iii（Iris Liu／廖頴琛），6月18日聯手推出全新合作單曲《一廂情願》。

廖子妤Mimi視角填詞

這首歌源自iii為2026年賀歲電影《夜王》創作的純配樂，其中一軌特別描繪Fish飾演的夜總會媽媽生「楊麗敏 Mimi」的內心世界。二人聽後一致認為這首曲極具故事潛力，決定重新編曲，共同打造有歌詞的完整版本。Fish以電影角色「楊麗敏 Mimi」視角填詞，細膩訴說角色內心的眷戀與執念；iii則化身Mimi的心聲，將她對「歡哥」的所有思念、卑微的愛意，以及一廂情願的情感完整呈現。歌曲來到最後一段，Mimi終於以自己的聲音對自己訴說，選擇放下與釋懷，讓聽眾跟隨旋律，感受從隱忍到解脫的情感轉折。這是楊麗敏第一次，亦是最後一次填詞——透過音樂，把依戀化為文字，最終勇敢道別。