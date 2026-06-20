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中年好聲音之聲情之旅｜羅啟豪細說蛻變路 王鄭浚仁走過傷痛 新書收錄4子人生篇章

影視圈
更新時間：00:45 2026-06-20 HKT
發佈時間：00:45 2026-06-20 HKT

為答謝廣大樂迷多年來對《中年好聲音》的熱烈支持，官方隆重推出首本官方紀念集《中年好聲音之聲情之旅》。新書輯錄四位深受觀眾喜愛的參賽者：羅啟豪（第一屆《中年好聲音》季軍）、劉洋（《中年好聲音3》季軍）、李金凱（《中年好聲音3》殿軍）及王鄭浚仁（《中年好聲音3》第八名）的追夢歷程，帶領讀者走進鏡頭與舞台背後，更真實而立體的人生篇章。

劉洋、李金凱亮相年7月書展

《中年好聲音之聲情之旅》以真摯溫暖的筆觸結合深度專訪，細膩呈現四位歌手在音樂路上的高低起伏與堅持初心，交織出屬於他們的笑與淚、光與影。全書收錄逾100張獨家照片、專訪內容及粉絲心聲，每一頁皆是他們聲情並茂的成長印記。書中，羅啟豪細述從不善表達、甘於「隱形」的少年，蛻變為登上紅館舞台、以歌聲打動萬千觀眾的歌手；劉洋揭開霸氣外表下的柔軟與不安；李金凱以真摯開朗的性格，分享與香港之間奇妙而深刻的緣分；王鄭浚仁則坦誠回顧四年間幾乎無法再唱歌的黑暗時刻，以及在父親離世後，如何堅強走過傷痛，努力成為母親的心靈支柱。此外，四位歌手亦將於2026年7月香港書展期間與粉絲及讀者近距離見面，分享創作點滴與書中故事。

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