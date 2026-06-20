再生家族｜是枝裕和來港談創作直言ChatGPT欠人性 群星齊撐首映禮

《小偷家族》康城金棕櫚大獎得主、日本大導演是枝裕和（17日）來港出席新作《再生家族》映後分享會，亦出席了首映禮。首映禮吸引了不少影星出席，包括李佳芯、梁嘉琪、楊潮凱、蘇家樂、黃文標、馮穎琪、陳果、許誠毅、林善等。為歡迎是枝裕和來港，電影公司特地邀請了6位本地插畫家包括塵阿力、癲噹、Cuson Lo、Man僧、文地貓和Pen So，看畢新作後以戲中重要關鍵「小王子與箱中的羊」為主題，繪畫送給導演作禮物。

是枝裕和同AI絕交

是枝裕和很珍惜自己或作品被看見的時刻，因為感受更真實，「能夠親自跟觀眾交流見面，對電影人來說是拍電影的終極目標，可以聽聽觀眾對作品的感受後再去拍下一套電影。」新作貫徹導演的家庭主題，以「科技是否真正能讓死去親人復活再生」為起點，講述影后綾瀨遙與日本綜藝節目搞笑組合「千鳥」成員大悟飾演的年輕建築師夫婦，為療癒意外喪子之痛，透過AI再生科技，迎來跟兒子一模一樣的仿生人形機器人，企圖重組破碎家庭。是枝裕和自言在生活上甚少用AI，但要開拍AI題材的電影，似乎有欠說服力，於是在監製的建議下，將劇本交給AI問意見，卻欠缺「人性」：「ChatGPT給了很多意見，這些都是理所當然的意見，但完全感受不到人性，到底它的取態是源自平時看甚麼電影，我完全感受不到。我和AI的關係應該只能到此為止。」

是枝裕和點解揀桒木里夢？

至於選角方面，新作由小孩演員桒木里夢飾演AI仿生人形機器人，是枝裕和自言在試鏡時的取向跟以往有所不同：「過去找小朋友試鏡，通常選坐不穩、站不直的小孩，今次則相反，觀察他們能否企直坐定，還要求他們試演停電的狀態，因為我不是要求小孩子扮機械人，反而是以加減法則，減低真實小朋友的味道，做到跟正常人有點不同的感覺就可以。」至於男主角大悟，是枝裕和補充，因為大悟於其他節目上的笑容帶來一種現在已很罕有的、人的真實味道，所以決定起用他擔任男主角。

是枝裕和受《科學怪人》影響

最後，是枝裕和又親解日本片名《箱中的羊》（直譯）的緣由，並透露名著《小王子》和《科學怪人》對他創作《再生家族》都有影響。是枝裕和很喜歡英國名著《科學怪人》的故事：「因為他被塑造和誕生，但得不到創作者的愛，明明內心非常親切溫柔，但因外貌受人類討厭，遭遇悲慘，我特別喜歡這種哀傷。」

是枝裕和受《小王子》啟發

不過，今次《再生家族》的創作反而滲入了另一部很喜歡的著作《小王子》：「今次是講人類如何接受仿生機械人這種非人類的存在，特別想呈現仿生機械人與媽媽交流時，若媽媽讀繪本給仿生機械人聽，仿生機械人因沒有人類感情，聽不明白故事的真正意義，應選甚麼繪本故事？於是我想起《小王子》，仿生機械人不明白小王子的感受。有了這情節後，才發展到以此作為電影名字。」是枝裕和最後總結，《再生家族》最想探討的是甚麼最像一個人。