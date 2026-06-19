警是個大佬｜羅子溢見囡囡畢業感動爆喊 讚太太楊茜堯新髮型 : 想再追佢一次 Bob撐大女性感打扮不理網民攻擊

TVB新劇《警是個大佬》舉行煞科晚宴，羅子溢、林盛斌(Bob)、王敏奕等演員齊出席，Bob指認識子溢多年，經過今次合作成為深交，子溢則讚阿Bob有義氣，阿Bob就讚子溢無私教他看鏡頭，是未來視帝。

羅子溢扮卡通人物引囡囡望鏡頭

今期《東周刊》獨家直擊到子溢和太太楊茜堯出席囡囡影幼稚園畢業照活動，落力逗小朋友笑，封「新一代絕世好爸」，子溢笑言很難令小朋友望鏡頭，要扮卡通人物，指兩夫妻工作交接期其實無夾定，有需要就由長輩幫手照顧子女，現在工作完成能親自教子女功課，自爆在囡囡幼稚園畢業禮見到她上台發言，感動得比太太更快哭，又讚太太新髮型夠瀟灑，笑言想再追她一次。

Bob從小教子女理財

Bob談到大女霏霏舉行18歲成人禮派對，他表示為她花費開派對慶祝，一家人吃自助餐又去主題公園，希望她入到心儀大學。對於霏霏打扮性感被網民攻擊，他撐大女指十幾歲都有喜愛的打扮。子溢讚霏霏表現大方，Bob謙稱是太太教導有方，又指不會給女兒附屬卡，她也沒要求，從小教子女理財不會先使未來錢。