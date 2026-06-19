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何晉樂儲200封粉絲信搵創作靈感 揀女朋友以樊亦敏為指標

影視圈
更新時間：22:15 2026-06-19 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-19 HKT

何晉樂（Rock）將於本月24日迎接30歲生日，一眾粉絲（19日）為他舉行生日會兼新歌《MY ONLY》發布會，更獲MV女主角姚焯菲（Chantel）；鍾柔美（Yumi）、潘靜文（Sherman）、張馳豪（Aska）等《聲夢傳奇》好友；湯盈盈、樊亦敏、陳浚霆等《愛．回家之開心速遞》同演到場祝賀，齊齊唱生日歌、切蛋糕，場面非常熱鬧。何晉樂與Chantel即場上演MV舞蹈，盡顯二人默契！

何晉樂嘆時光飛逝

何晉樂受訪，Chantel沒有受訪。時表示人生有三萬多日，踏入三十歲已度過三分一時間，趁重要階段決定推出新歌答謝粉絲，《MY ONLY》籌備兩年多親自填詞，儲200封粉絲信搵創作靈感。Rock喜歡聽張敬軒的歌，當年專心學業未有投入追星行列。何晉樂主演處境喜劇《愛．回家之開心速遞》即將完結，他表示「光榮退休」，「未知新一套劇有冇份，但會同三太（樊亦敏）開頻道拍片一齊玩，延續母子感情！」

何晉樂拍拖隨緣

何晉樂透露目前單身，感情方面隨緣。談到理想對象條件，他則表示：「可以畀到我靈感啦，係一個有趣同、開朗嘅人；我份人比較隨性，想去行山就去，希望佢可以陪我。（三太做指標？）可以做指標！」坦言並非外貌協會，亦未在意對方是否圈內圈外人，惟覺得目前應專心工作，不應分心。

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