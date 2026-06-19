ROVER舉行《初級大人》新歌發布會 粉絲風雨無阻撐傘應援 亨仔大騷「麒麟臂」成焦點
更新時間：21:45 2026-06-19 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-19 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-19 HKT
樂隊ROVER今日在荃灣港鐵站對出露天廣場舉行《初級大人》新歌發布活動，現場有近50名粉絲舉牌應援，由於活動場地是露天位置，加上今日天氣間中有雨又間中有陽光，粉絲各自擔遮擋雨，同時遮太陽。
當ROVER四子正式出場演唱，成員亨仔大騷爆肌「麒麟臂」，四子也唱到大汗淋漓，現場粉絲反應熱烈，加上廣場鄰近港鐵站，途人眾多，吸引不少過路人駐足觀看四子演唱。ROVER四子在演出後特意跟全場粉絲影大合照。
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