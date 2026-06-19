潘靜文自認冇膽晒身材 拍MV心儀張振朗周嘉洛做主角

潘靜文（Sherman）現身老友何晉樂（Rock）30歲生日會兼新歌《MY ONLY》發布會。她透露剛從越南峴港旅行回港，疫情前已期待遊覽當地，結果卻七年後才第一次到訪，大呻天氣極為炎熱，無法在陽光下曬超過15分鐘，「又怕曬黑，要唔停咁補上防曬乳液。」

潘靜文嘆外遊冇艷遇

Sherman是次旅行與林智樂（Felix）、蔡愷穎（Lolita）同遊，笑言無艷遇：「冇！我好驚同人搭訕，同埋言語不通，又怕陌生人，有時要施展渾身解數，用身體語言溝通。」透露亂入當地一間極為地道餐廳品嚐越南河粉，大讚湯底震撼味蕾，不停吃喝，不斷流汗亦未有增磅。難得到熱帶地區，她明言無影水著福利照，稱自己並非走性感路線，僅有信心展露肩膊、腿部。近日《自然系女子旅行3》爆紅，她直指不敢加入，「喺佢哋隔籬我好渺小！」稱讚一眾女藝員同事：「佢哋好大膽！我未得住，好動L呀！」

潘靜文大讚魏浚笙靚仔

另外，Sherman時隔兩年推出派台新歌，曲風採抒情風格，月底會錄音及拍攝MV，未知會否請男主角合演，惟先決條件要靚仔：「我覺得Jeffrey（魏浚笙）好靚仔！（同公司藝人呢？）周嘉洛、張振朗都好靚仔！」是否於MV獻上螢幕初吻？Sherman直言望留待「巨著」才上演吻戲，對象方面？「張振朗較合適！」