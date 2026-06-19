顏志恒與8歲幼子合演音樂劇 會與「大前輩」鑽研互相提點 魏嘉信離巢TVB望有更多機會

《中年好聲音》成員顏志恒（Benson）和魏嘉信（Cristovao）今日（19日）出席兒童音樂劇《我們都in過的第一志願》記者會，擔正做男主角的顏志恒，將與8歲幼子熹熹同台演出，他笑言今次會全力以赴做到最好，為了排練也申請長假期，更認為就算有壓力都等於動力，亦可作多方面練習，無論唱歌、跳舞及演技方面。

魏嘉信叫定囝囝唔好妒忌

提到跟幼子同台演出，顏志恒笑謂：「佢係大前輩，前年已經有演出經驗。（兒子有無指點你？）大家鑽研下啦！未正式排練，兩父子互相提點啦。」跟顏志恒老友鬼鬼的魏嘉信，笑言有對方在場，令他很安心，兩年前睇過顏志恒的演出，當時在台下也曾幻想過兩人會否有機會合作演出，而今次並會與10歲大仔晞晞和7歲幼子樂樂同台演出，笑指他們是前輩，皆因兒子有參與戲劇班。他笑說：「我同囝囝講：『依家同我演呢部劇，到時我唔係做你爸爸，聽到其他小朋友叫我做爸爸，唔好妒忌、唔開心！』。」談到可覺兒子有演戲細胞，魏嘉信笑指大仔屬於「搞笑搗蛋型」小朋友，可以再爆發潛質出來，反而細仔性格較為內斂，希望演出該劇後可以訓練到更懂得跟別人溝通。

顏志恒想孖老友搞棟篤演唱會

談到將來兒子入行會否反對，顏志恒坦言絕對不會反對，最重要小朋友做到自己想做的事情。魏嘉信則笑謂若然反對就會違背自己去追夢。本身是執業律師的魏嘉信，表示從未離開過法律界，亦需要工作才追夢。談到他早前離巢TVB，他坦言自由度更大，希望大家給予更多機會。問到可會考慮將來兩人合作開騷，顏志恒笑言可以搞個棟篤演唱會。