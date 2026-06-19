向太大爆悲慘往事  曾被父母逼當舞女還債一度輕生  真正身份曝光冇再怪「爸爸」

在娛樂圈中一向以女強人形象示人的「向太」陳嵐，近日在一段影片中罕有地揭露了自己令人心酸的童年往事。她坦言，自己的原生家庭帶給她的滿是痛苦，如果以1至10分評分，她會給「負1分」，她更一度因為母親孭上巨額賭債而被父母逼做舞女，她一時看不開曾經自殺。

向太母親嗜賭成性

向太在影片中透露，她自小聰明絕頂，IQ高達188，學業成績永遠名列前茅。然而，這份優秀並未為她贏得父母的關愛。她憶述，母親沉迷賭博，每次她興高采烈地拿著獎狀回家，看到的總是在牌桌上賭博的母親。母親對她的成就視若無睹，甚至會嫌棄地把獎狀燙焦。更甚的是，當母親賭輸錢時，便會將怒氣發洩在她身上，對她動手打罵。

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向太被逼當舞女還債

最讓向太崩潰的是，在她18歲那年，母親因欠下巨額賭債，竟要求她去當舞女賺錢還債。而她的父親不但沒有出手相救，反而一同跪下求她，勸她接受這個安排。父母的絕情讓她心灰意冷，萬念俱灰下，她選擇了輕生，幸好最後被及時救回，才沒有釀成悲劇。

向太身世之謎解開

死過翻生的向太，在23歲那年，從算命師口中意外得知一個驚人秘密：原來，現在的「父親」並非她的親生父親，而是養父。她的母親當年與養父離婚後，與她的親生父親生下了她。後來親生父親去世，走投無路的母親才被養父接回。

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向太對「父親」釋懷

這個身世之謎，反而讓向太對過去的一切豁然開朗。她終於明白，為何養父會如此縱容母親，甚至不惜犧牲她。因為養父一生只愛母親一人，為了留住愛人，他選擇了妥協。知道真相後，向太反而更能釋懷，她表示自己對養父的養育之恩，比對母親更多。

向太靠自己改變命運

這次經歷讓向太徹底醒悟，原生家庭不是終點，而是自我覺醒的起點。她決定靠自己改變命運，輟學後努力工作，當模特兒、拍廣告，將賺來的每一分錢都拿回家。她不再怨恨，選擇放下，並以更強大的心態，活出屬於自己的精彩人生。