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張智霖零修圖狀態曝光 外貌回春被讚「唔似54似28歲」 冒雨扒龍舟毫無架子

影視圈
更新時間：18:16 2026-06-19 HKT
發佈時間：18:16 2026-06-19 HKT

54歲的張智霖近日現身廣州獵德村，參與一年一度的龍舟盛事，隨即被大批粉絲野生捕獲。當天張智霖一身樸素打扮，僅穿淺灰色外套配搭牛仔褲，在微雨中手持透明雨傘，遇上粉絲後，他表現親民，不時微笑打招呼，瞬間點燃了現場數百名市民的熱情，驚呼聲此起彼落，場面墟冚，證明男神魅力沒法擋。

張智霖遭百人圍堵拍照

活動當日，張智霖一抵達獵德村，即被眼尖的市民認出，消息火速傳開，現場旋即被聞風而至的粉絲和街坊圍得水洩不通。與一般巨星出巡時的大陣仗截然不同，張智霖此行既沒有保鏢護駕，也沒有工作人員特別清場，全程只在數名友人陪同下，親切地穿梭於人群之中。面對幾乎「零距離」的鏡頭和此起彼落的呼喊，他始終面帶從容親和的笑容，盡顯其「零架子」的巨星風範。這種極致的親民作風，讓在場圍觀者大為讚賞，有女粉絲更激動高呼：「我是看著他的戲長大的，他怎麼可以完全沒有變過！」現場讚嘆聲不絕於耳，許多人驚嘆他保養得宜，「皮膚好得像年青人」、「說他28歲我都信」。

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張智霖冒雨完成活動被讚專業

除了外貌引發熱議，張智霖的投入和專業精神同樣令人印象深刻。他不僅應邀為龍舟進行傳統的「點睛」儀式，祈求風調雨順、賽事順利，更親身坐上龍舟，拿起船槳體驗扒龍舟的樂趣。從現場的影片可見，他划槳的姿勢有板有眼，與同船的健兒們配合默契，完全不似初次嘗試的生手。體驗期間，雨勢逐漸變大，但張智霖並未因此退縮，反而撐起雨傘，在雨中繼續堅持完成整個扒龍舟過程，專業態度贏得岸上市民的陣陣掌聲。

張智霖與眾同樂品嚐龍船飯

在熱鬧的龍舟體驗過後，張智霖更被邀請到當地的李氏宗祠，與一眾村民及工作人員同吃「龍船飯」，感受最地道的風土人情。在古色古香的祠堂裡，他手持碗筷，與眾同樂，再次展現其貼地、無架子的一面。從現身街頭到參與傳統儀式，再到親身體驗扒龍舟及品嚐龍船飯，張智霖完美融入了這場屬於廣州市民的節慶活動。

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