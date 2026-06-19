錢小豪移居中山罕返港過父親節 風騷晒樂悠咭狀態佳 三代同堂慶祝破龐景峰疏離傳聞

武打男星錢小豪於八、九十年代憑電影《殭屍先生》、劇集《大頭綠衣鬥殭屍》等紅極一時，卻在千禧年間多度鬧出負面新聞，錢小豪一度減少幕前演出，近年更移居中山生活。

錢小豪三代同堂歎西餐

適逢父親節將至，錢小豪最近從內地返港，他與前妻郭秀雲的兒子龐景峰（原名錢浩然）相約爸爸及及爺爺、嫲嫲，一家人到灣仔歎西餐。龐景峰在IG分享影片，見到三代同堂的聚會氣氛溫馨，又與爸爸搭晒膊頭，畫面其樂融融。

龐景峰做孝順仔慶祝

龐景峰公開的影片，見到63歲的錢小豪保養得宜，打扮亦充滿活力，期間更向鏡頭展示其「樂悠咭」。龐景峰坦言自從爸爸錢小豪搬到中山居住之後，兩父子已甚少見面：「好難得三代同堂，佢搬咗去中山之後好少見佢，佢呢個年紀真係要孝順吓佢。」龐景峰平時甚少飲酒，卻在席間開了五瓶酒，又主動舉杯向爸爸錢小豪及爺爺敬酒，而錢小豪食得津津有味。

相關閱讀：錢小豪被傳患癌暴瘦多時狀態有變 近照曝光好友4字形容最新身體狀況

錢小豪與華姐前妻郭秀雲曾有過一段三年婚姻，離婚時兒子龐景峰只有3歲，之後跟隨母親生活。錢小豪直到2001年與前香港電台DJ丘倩鳴再婚，二人育有一子錢穎德，錢小豪近年曾自爆與太太分房睡多年，已有十幾年沒有性生活。

龐景峰並非「富二代」

35歲的龐景峰自父母離異後，有一段時間甚少跟爸爸錢小豪接觸，直指對方沒有養大自己，甚至連讀邊間中學、大學都不清楚，因而傳出錢小豪懶理兒子，二人關係冷淡。而龐景峰早前與女星劉溫馨分手後，爆出欠債50萬陷財困，要一日打三份工，兼寄居朋友位於工廈的單位，又要去公廁沖涼。龐景峰承認童年昤靠繼父提供優質的教育資源，有機會入讀國際學校及到外地留學，但長大後已自食其力，並非如外界所指是「富二代」。

相關閱讀：錢小豪被傳患癌暴瘦多時狀態有變 近照曝光好友4字形容最新身體狀況