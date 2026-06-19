關智斌派定心丸證阿Sa婚姻冇問題 蔡蕙琪追睇世界盃勁夜瞓

關智斌（Kenny）、「葵芳」蔡蕙琪（Kay）、林芊妤（Coffee）今日（19日）出席醫美品牌宣傳活動，Kenny亦拍攝宣傳短片自揭在運動外勤力美容保養，更透露今年將推出新歌及舉行巡迴演唱會。關智斌、蔡蕙琪受訪時各自分享保養心得，Kenny坦言近年因健身緣故習慣攜帶巨型水壼：「每日飲3公升清水，可以排走油脂同鹽份。」並解決便秘問題；當Kay自覺皮膚因長期失眠導致質素變差，便鼓勵多喝水保持腸道及皮膚健康。

關智斌投訴蔡蕙琪懶

Kay透露今年起面對失眠問題：「我都唔知點解。（因為爆紅？）唔關《夜王》事，工作不嬲有壓力，瞓得四、五個鐘，一時12點瞓一時3點瞓。」更推搪近日沉迷追看世界盃因更夜瞓，Kenny隨即笑言：「我呢啲Uncle要12點早瞓，一開波就瞓着！」二人早前一同學跳鋼管舞後，Kenny笑言Kay已經再沒有練習，更提議踢波或約看世界盃，令Kenny大笑指：「呢個學生真係唔勤勞！」

關智斌巡唱將舉行

Kenny談到即將開展的巡迴演唱會，透露早前忙於公司周年演唱，因此內地巡唱延至下半年舉行，香港站方面則尚未確定，希望表現與安排均盡善盡美，尤其身材管理方面：「長期唔可以鬆懈，加上之前參加Hyrox比賽，三年前得幾千人參加、而家有一兩萬，本來以為有機會上台攞獎！變咗成年都保持狀態。」至於新歌方面，Kenny未敢確認推出日子，笑言相比昔日被迫時間表製作音樂：「可以自己決定、有自由度有好有壞，冇人逼就拖足半年，會盡快開Turbo！」

關智斌對阿Sa婚變一事得啖笑

早前容祖兒生日慶祝會上，阿Sa（蔡卓妍）丈夫未有露面，Kenny被問及阿Sa婚姻狀況時：「交返畀佢講，好老實唔敢話自己知，但作為朋友真係得啖笑！」直言阿Sa未將事情放在心上，亦認為恩愛不一定要放閃分享，派定心丸透露：「我成日見因為佢係我教練，佢哋好開心。」

蔡蕙琪重返劇場

Kay憑《夜王》於今年初爆紅，透露目前尚未有電影接洽，接下來工作將會返回劇場：「七八月都有舞台劇，好開心自己離開劇團後第一次自由身去做，分別係《哪一天．劇本綁架事件》同中英劇團《代父重婚》。」並透露已簽約經理人公司但將要待時機成熟再正式公布。