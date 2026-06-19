陳奕迅豪購1.8億南區單號洋房  跟自住豪宅相隔3間屋疑送愛女康堤  跟徐濠縈擁至少4億物業

現年51歲的本港樂壇天王陳奕迅除了熱愛音樂，對投資「磚頭」亦情有獨鍾。據悉，陳奕迅上月再度豪邁入市，斥資1.8億元天價買入南區頂級豪宅SHOUSON PEAK的一幢單號洋房。該物業實用面積達2,808平方呎，另連419平方呎花園及580平方呎平台，呎價高達65,003元，盡顯天王氣派。

陳奕迅疑買豪宅送愛女

其實，陳奕迅早於2013年底已斥資2.31億元購入該盤面積逾3,200呎的單號屋。相隔約12年再度出手，前後涉資逾4.1億元，且兩間大屋僅相隔3間屋的距離，位置極近。外界盛傳，一向是「愛女狂魔」的陳奕迅，今次重本入市極有可能是為愛女陳康堤買入，作為未來的安樂窩。

相關閱讀：張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」

陳奕迅徐濠縈物業總值逾3億

陳奕迅與太太徐濠縈一直投資有道，過往亦曾買賣東半山嘉崙臺獲利甚豐。在2024年政府「減辣」期間，兩夫婦更以公司名義斥資838萬元「撈底」買入跑馬地毓秀大廈一個兩房單位。保守估計，陳奕迅與太太現時持有的物業總值最少超過3億元。

陳奕迅極寵女做埋媒人？

陳奕迅對愛女康堤寵愛有加，更有指他正是女兒與現任男友——香港網球一哥黃澤林的「紅娘」。本身熱愛網球的陳奕迅經常到球場練波，因而結識了同為網球運動員的黃澤林。康堤在陪爸爸練波時與男方日漸熟絡，加上兩人同為拔萃書院的校友，背景相似，最終一拍即合。今年四月，康堤在公開場合被問及戀情時，亦甜蜜認愛。

陳奕迅滿意「未來女婿」？

為了力撐這位「未來女婿」，早前陳奕迅更與康堤兩父女親身飛到法國，入場觀看黃澤林作賽。坐在女兒身旁的陳奕迅看得七情上面，時而緊張地注視球場，時而肉緊拍掌。當黃澤林贏得關鍵賽事後，陳奕迅更是激動地大力拍手，臉上的笑容藏也藏不住。而黃澤林贏波後第一時間衝向觀眾席與陳奕迅及康堤慶祝，更與「未來外父」陳奕迅緊緊相擁感謝支持，場面溫馨感人。

相關閱讀：陳奕迅緊攬「未來女婿」好激動 康堤法國現場甜蜜撐男友 香港網球一哥黃澤林誓創歷史