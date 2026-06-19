David Sheiner病逝享年98歲 美國資深綠葉演員曾拍成龍《殺手壕》

美國資深綠葉演員David Sheiner於6月5日在洛杉磯因腎衰竭病逝，享年98歲，消息由其兒子Andrew Sheiner證實。David於1928年1月13日生於紐約，曾服役於美國陸軍，其後憑獎學金師承演技大師Lee Strasberg學習表演，同窗包括影壇傳奇瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）及占士甸（James Dean）。

David Sheiner演出逾百部電視及電影

David曾於1955年在百老匯舞台劇《飛來艷福》與華特麥陶（Walter Matthau）同台演出，二人由此結下深厚情誼。據David兒子Andrew憶述，50年代華特麥陶嗜賭成性，欠下黑幫巨債，黑道更揚言要打斷其雙腿，David於危急關頭慷慨借出數百美元，協助好友解困。事後華特悉數清還欠款，其妻更透露並非所有借錢予華特的人都有此幸運。David其後進軍荷里活，演藝生涯橫跨電影與電視逾百部，以《怪人怪事》中與華特麥陶及積林文（Jack Lemmon）同枱的啤牌牌友Roy一角最廣為人知，他又曾演出成龍主演的1980年電影《殺手壕》。電視方面，他曾多次客串《玉面金剛》及《職業特工隊》等經典劇集，以善於駕馭各類口音見稱。David遺下妻子及兩名子女。