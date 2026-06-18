NCT在玹退伍首場海外巡演登陸澳門 「中文手寫信」落台送花派福利

NCT成員在玹（JAEHYUN）日前在澳門舉行《JAEHYUN FAN-CON TOUR in MACAU》，是在玹於今年5月退伍後首次舉辦SOLO巡迴粉絲演唱會。在玹延續首爾場的熱烈氣氛，以真摯情感與高水準演出，與粉絲製造難忘的回憶。

NCT在玹攜手寫簿出場

在玹手持親手書寫的寫生簿出場，上面寫著「Macau～大家想我嗎」，以中文向全場觀眾熱情問候。在玹分別向不同層的NCTzen（官方粉絲名）打招呼，並感性表示：「隔了兩年才來到澳門，好想你們，大家也有想我嗎？」全場粉絲報以尖叫聲回應。

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NCT在玹唱親創歌曲

在玹在演唱會上以《Timeless》作為開場曲，並分享歌曲的含義：「雖然沒有永恆的東西，但如果把我們記憶中每個瞬間的碎片組合起來，那就好比是永恆。這首歌是我親自創作的，入伍後又有新的感想，能在這次演唱會作為第一首歌唱給大家聽，我覺得特別幸福。」

在玹於FAN-CON上唱出《Horizon》、《Can't Get You》、《Roses》、《Unconditional》、《Flamin' Hot Lemon》等歌曲。其中《Horizon》是在玹搭飛機時的靈感，他表示這首歌帶有「帶著大家一起出走」的心情。

NCT在玹分享生活照

在玹又分享近況，公開多張從未曝光的生活照，以及巡演幕後花絮，並回應粉絲許願，為大家錄製Morning Call「快點起床」、晚安鈴「寶寶晚安」，還即場拍攝MZ世代流行的廣角自拍，與可愛貓咪影子照。

談到未來計劃，在玹透露正在籌備solo專輯，同時NCT 127也正準備回歸，還分享新目標：「最近正在種金橘，希望金橘樹能茁壯成長。」逗樂全場粉絲。FAN-CON上在玹又為粉絲特別唱出NCT組曲《Pricey》、《Can We Go Back》、《Meaning of Love》、《Angel Eyes》等曲目，在唱出《Dandelion》時更走下舞台，親自贈花給幸運粉絲。

NCT在玹承諾再來演出

在玹在安可時帶來今年生日前夕推出，在服役休假期間完成創作的新曲《99 Degrees》，並預告會公開完整版本，並以《Timeless》收尾。在玹結束時感慨表示：「這是我的第一次solo粉絲演唱會，也是第一場在海外城市和大家見面。謝謝大家給予我的正能量，我會好好完成接下來的巡演。大家也要好好過生活，我還會再來的。」