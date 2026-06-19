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薛家燕帶傷做《公益金》「發台瘟」求見諒 讚胡楓轉數快有急智識執生 劉溫馨認單身不知龐景峰欠債

影視圈
更新時間：11:45 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:45 2026-06-19 HKT

古裝音樂劇《花影夢》昨晚（18日）於文化中心首場演出，雖然天文台發出黑色暴雨警告，但無阻一眾嘉賓到場欣賞，包括黃浩然、黃日華、薛家燕、劉溫馨、Kellyjackie、陳欣健、李芷晴、鍾晴、張德蘭和老公、應昌佑、張佳添、黃博、李思林等等。

薛家燕有興趣做音樂劇

薛家燕表示特意來支持，因劇中好多演員都是老友記，尤其梁兆明是粵劇老倌，今次做音樂劇，定要好好學習和欣賞，問她可有興趣挑戰音樂劇？她表示很有興趣，但音樂劇需要時間練習，自己工作忙，暫時未有時間。薛家燕早前被地毯絆倒撞瘀鼻，她表示已經康復，多謝大家關心，談到她在節目《萬眾同心公益金》中的對談環節中，口誤將「紀念張國榮哥哥」說成了「紀念張國榮姐姐」惹網民熱議，薛家燕笑說：「臨出場時發現件衫未整好，所以有一下發台瘟，希望大家見諒。（網民心痛妳受傷應好好休息？）我一早答應演出《公益金》，鼻瘀了可用化妝去遮，但其實當日腳仲有啲痛，所以狀態也不太好，好像我去修哥（胡楓）演唱會都要他扶著怕跌倒，大家才會見到90幾歲扶住個70幾歲，現在已經好返，希望大家唔好見怪。」又讚胡楓非常了不起，指他轉數快有急智，不同嘉賓與他講笑都識執生，很厲害，而且那天真的星光熠熠，是一個很抵看的演唱會，「我都不知有誰做嘉賓，在後台見到劉德華、張學友、張家輝、莫文蔚、汪明荃等很驚喜，大家在後台很開心。」

劉溫馨因黑雨被逼單拖現身

劉溫馨獨自來看音樂劇，稱原本有朋友陪伴，但對方住元朗又黑雨，未能揸車出來，「我都有急call其他朋友，但他們都唔得閒，唯有一個人來看，要支持好朋友杜小喬。」又說有興趣演音樂劇和舞台劇，因為大學正是主修舞台劇，但畢業後都未有上過舞台，除了早前客串《真．Live Show》，但都是「螢幕上」客串，無真的踩台，希望之後有機會挑戰。劉溫馨與龐景峰分手後未有新戀情，指現在單身，不心急拍拖，對感情順其自然，對於舊愛龐景峰被指欠債，為生計日打3份工，劉溫馨表示無留意報道，亦不知道，二人分手後已沒有聯絡，亦沒有再見面。另外，蔡卓妍、周慧敏和老公、譚輝智等送上花籃祝演出成功。

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