港姐2026丨吳倬希退賽拍片親揭不參選真相 23歲NYU頂級學霸兼投行分析師

《2026 香港小姐競選》將於8月底舉行，大會日前舉行記者會，公布12位入圍佳麗名單。其中在面試時已被視為大熱的佳麗吳倬希（Elisa），卻在會晤傳媒前突然退選，TVB高層樂易玲受訪時曾為事件解畫，而吳倬希亦火速開設新IG及小紅書帳號，分享生活照及拍片，交代退選心聲及未來動向。

港姐2026丨吳倬希拍片自稱「前10號」

吳倬希在退選後，於小紅書上載一條影片親自交代原因。在影片中，吳倬希以「前10號」自居，全程面帶燦爛笑容，坦言退選決定並不容易，內心深感可惜。回顧短暫的參選歷程，吳倬希表示：「由初選一路走到現在，我真的很珍惜每一個機會，也珍惜和每一位工作人員、佳麗和前輩相處的每一天。」吳倬希又特別感謝TVB給予的珍貴機會，以及大眾的支持。

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港姐2026丨吳倬希澄清退賽無關髮型

吳倬希在片中展現幽默一面，主動澄清傳聞：「真係唔係因為個髮型先退賽㗎。」吳倬希續指：「山水有相逢，後會有期。」並大方祝願今屆港姐競選順利，眾佳麗能發光發亮。吳倬希在影片尾聲，特別向樂易玲隔空致謝：「樂小姐，我真係好鍾意你呀！」似是為未來再進罕娛樂圈留後路。

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吳倬希雖然退出參選港姐，卻在IG開新帳號，一夜之間連續更新多個帖文，上載多輯生活照以及性感相。吳倬希透露將返回美國紐約，承諾未來會持續更新生活日常，因此有揣測吳倬希有意轉型做KOL。而吳倬希在社交平台的IP位置，見到身處美國，未知是否已經離港。

港姐2026丨吳倬希精通多國語言

TVB高層樂易玲日前在記者會上證實吳倬希的退選消息，並指吳倬希因家人的既定行程，與港姐後續的密集訓練「撞期」，經雙方詳細商討後，最終艱難地作出退賽決定。樂易玲大讚吳倬希外形出眾，對其退出大表惋惜，並寄望吳倬希明年能捲土重來。

據指，吳倬希今年23歲，去年於紐約大學（NYU Stern School of Business）畢業，在法國巴黎銀行紐約分行做投行分析師。曾學芭蕾舞及中國舞、擁鋼琴8級資格

，精通英語、普通話、粵語、西班牙語、韓語、法語，背景超強。

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